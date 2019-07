Johan Derksen voorziet fiasco na transfer: ‘Hij komt van alles tekort’

Luuk de Jong maakte eerder deze maand een gewenste tranfer naar het buitenland. PSV en Sevilla zaten al snel op een lijn over een transfersom en de aanvaller ondertekende een meerjarig contract in Sevilla. Hij kwam tot 204 wedstrijden voor PSV, waarin hij 112 doelpunten maakte en 57 assists afleverde. In zijn eerdere avonturen in het buitenland was hij minder succesvol.

“Dit wordt een derde mislukking”, zo voorziet Johan Derksen in gesprek met Veronica Inside. “Luuk de Jong is typisch een voetballer die in het beperkte Nederlandse voetbal uit de voeten kan. Dan is hij een garantie voor een aantal goals, maar ik geloof er niet in dat hij in een buitenlandse competitie ook zal slagen."

"Waarom is hij mislukt bij Borussia Mönchengladbach en Newcastle United en zou hij nu opeens wel slagen?”, vroeg Derksen zich openlijk af. “Ik geloof daar niet in, want hij is in de afgelopen jaren niet beter geworden. Hij is een fysiek sterke, beperkte spits die in de Nederlandse competitie zijn goaltjes meepikt.”

“Maar ik denk dat hij van alles tekortkomt op een hoger niveau.” PSV heeft geen vervanger voor De Jong aangetrokken en lijkt zodoende met Donyell Malen en Sam Lammers als opties voor de positie het nieuwe seizoen in te gaan. "Sam Lammers is een jongen met mogelijkheden, maar hij is nog te onvolwassen en ook fysiek nog te slap om De Jong op te volgen”, oordeelt Derksen. “Ik zou eerder Malen een kans geven op die positie.”