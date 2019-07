‘Hij is onze kampioen, we verkopen hem nog niet voor honderd miljoen euro’

Federico Chiesa geldt al een aantal jaar als een van de grootste talenten van de Serie A en ook afgelopen seizoen was de aanvaller aardig op dreef bij Fiorentina. Dit is hem al op interesse van clubs als Juventus, Liverpool en Tottenham Hotspur komen te staan, maar het wordt voor deze gegadigden mogelijk een lastig verhaal om Chiesa los te weken bij La Viola.

De club uit Florence is namelijk sinds kort in handen van miljardair Rocco Commisso en hij is niet van plan om afscheid te nemen van het 21-jarige kroonjuweel: “Ik zal met Chiesa niet dezelfde vergissing maken als in het verleden is gemaakt met Roberto Baggio. Hij was toen een van de beste spelers van de wereld en ze hebben hem gewoon verkocht”, vertelt de preses aan Il Sore 24 Ore. “Ik weet niet of er specifieke clausules in Chiesa’s contract staan, maar wat mij betreft is hij onze kampioen en verkopen we hem nog niet voor honderd miljoen euro.”

“Ik heb mijn dromen, we zullen het stap voor stap bekijken, maar ik wil iets doen voor Florence en Fiorentina. Ik wil hier mijn stempel achterlaten”, ging Commisso verder. De nieuwe eigenaar heeft grote plannen voor de aankomende jaren: “Ik ben 69 jaar oud, maar vanochtend ben ik weer om half zes opgestaan om aan het werk te gaan. Je staat hier nooit stil. Mijn familie verliet Italië als losers, we hadden moeite om het einde van de maand te halen en er was niet eens genoeg geld voor schoenen.”

“Toen ik tussen de veertien en zeventien jaar oud was, werkte ik voor mijn broer die de eerste pizzabezorgdienst van The Bronx was begonnen. Ik heb tegen mezelf gezegd: ‘Ik ben nu 69, als ik nu geen Serie A-club koop, wanneer ga ik het dan wel doen? Ik heb niet veel tijd meer en ik wil iets achterlaten. Ik heb mezelf in deze nieuwe uitdaging gestort.”