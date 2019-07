Viergever over Ajax: ‘Daar sta ik niet bij stil, dat is leuk voor de media'

Nick Viergever maakte een jaar geleden de overstap van Ajax naar PSV. In zijn eerste seizoen in Eindhovense dienst moest de 29-jarige verdediger de landstitel aan de Amsterdammers laten, die met een voorsprong van drie punten aan kop in de Eredivisie eindigden. Viergever geeft in gesprek met VTBL te kennen dat hij verder niet meer meer bezig is met de overstap vanaf Ajax.

“Daar sta ik niet bij stil, dat is leuk voor de media of iets. Je weet dat Ajax en PSV voor de titel spelen, Feyenoord in principe ook. Er kan er maar één kampioen worden. Wij hebben vorig seizoen een goed jaar gehad, maar dat was net niet genoeg”, geeft Viergever te kennen. “Als je kijkt naar ons doelsaldo, was dat uitstekend. Blijkbaar is dat niet goed genoeg geweest, dus dat zal nog beter moeten.”

PSV had met 26 tegendoelpunten de minst gepasseerde defensie van de Eredivisie. “Het is heel belangrijk dat je als team weet wat er gevraagd wordt. Dat is niet alleen de laatste lijn, maar ook de jongens voorin die al ballen weghalen”, zegt de verdediger over de defensie van het team van trainer Mark van Bommel. “We hebben vorig jaar gezien dat iedere individu die bijvoorbeeld op linksback moest spelen, die taken goed kan uitvoeren.”

“Dat is de kracht van het team van vorig jaar en dat moet komend seizoen hetzelfde zijn: dat we precies weten wat er gevraagd wordt, op welke positie dan ook”, vervolgt Viergever. Hij wordt vervolgens gevraagd naar zijn persoonlijke doelen voor de nieuwe jaargang. “Een zo goed mogelijk en stabiel seizoen draaien, veel wedstrijden winnen en je speelt voor de prijzen, om in de Champions League te spelen.”

Het is nog de vraag hoe het elftal van PSV er komend seizoen uitziet, daar Angeliño, Daniel Schwaab en Luuk de Jong reeds vertrokken. “De markt is tot 31 augustus open. Dat is nog heel lang. Er kan nog van alles gebeuren. Het is belangrijk dat het team zo snel mogelijk klaar is. Wie er dan staat, is een uitdaging voor de club. Vorig jaar waren er achterin ook drie nieuwe jongens ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat weet je bij een club als PSV. Als je het goed doet, kunnen de jongens zomaar gaan. Het is aan John de Jong en de trainers om er weer een goed team van te maken.”