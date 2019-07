‘Er waren veel aanbiedingen uit de Premier League, maar hij wilde naar Juve’

Gianluigi Buffon vertrok afgelopen zomer na zeventien jaar bij Juventus en ging vervolgens zijn eerste buitenlandse avontuur aan bij Paris Saint-Germain. De 41-jarige doelman bleef uiteindelijk maar een jaar over de grenzen actief, aangezien donderdag zijn terugkeer in Turijn werd afgerond. De ervaren keeper had er ook voor kunnen kiezen nog langer in het buitenland actief te blijven, maar koos bewust voor een terugkeer naar La Vecchia Signora.

“Hij had veel aanbiedingen, vanuit de Premier League en ook van andere grote clubs. Ik zal geen namen noemen, dat is niet mijn stijl. Maar ik denk dat jullie begrijpen waar ik op doel”, reageert Buffons zaakwaarnemer Silvano Martina in gesprek met de Daily Mail. Buffon werd de afgelopen weken genoemd bij onder meer Leeds United en FC Porto, net als bij een aantal andere Italiaanse clubs.

“Buffon heeft altijd met zijn hart gekozen, nooit met zijn portemonnee. Deze rentree is te vergelijken met een echtgenoot die er na een avontuur buiten de deur niet op kan wachten om zijn vrouw weer te knuffelen. Buffons liefde voor Juvenus is enorm sterk. Turijn is zijn thuis, het is ook erg belangrijk voor zijn familie. Iedereen woont in Turijn en op zijn 41e is het essentieel dat hij zijn familie dichtbij zich heeft.”

“Ik denk ook niet dat het een vorm van verraad is geweest om naar PSG te gaan. Hij is niet in Italië gebleven en heeft snel een andere aanbieding geaccepteerd.” Buffon is na Adrien Rabiot de tweede speler die de Franse topclub transfervrij inruilt voor Juventus en de doelman, die waarschijnlijk gaat fungeren als back-up van Wojciech Szczesny, sprak al even met zijn ploeggenoot: “Ik denk dat Rabiot met respect en sympathie naar Gigi heeft geluisterd. Ik denk dan ook dat hij de beste keuze heeft gemaakt.”