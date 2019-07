Ajax-doelwit waakt voor ‘Lainez-scenario’: ‘Dat speelt zeker een rol’

Ajax volgt Edson Álvarez al jaren, maar deze zomer willen de Amsterdammers de verdediger definitief inlijven. De verdediger van Club América, die naar verluidt circa vijftien miljoen euro moet kosten, staat echter ook in de belangstelling van Wolverhampton Wanderers. Journalist Diego Reyes verwacht echter dat Álvarez naar de Johan Cruijff ArenA verkast.

Reyes haalt in gesprek met Ajax Showtime bij zijn gedachtegang Diego Lainez aan. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler verkoos afgelopen winter Real Betis boven Ajax. “Hij kon naar Ajax, misschien de halve finale van de Champions League spelen, een jaar groeien en daarna naar een grotere club gaan, maar hij ging naar Betis, waar hij niet veel heeft gespeeld. Dat speelt zeker een rol, vooral omdat Lainez voor dezelfde club als Alvarez uitkwam.”

De journalist ziet in Álvarez meer een Matthijs de Ligt dan een Daley Blind. “De Ligt is er een uit miljoenen, dus het is lastig te zeggen of hij vergelijkbaar is, maar Álvarez gaat meer richting zijn kant. Hij is ook sterk en goed met het hoofd. Ik denk dat hij goed met Blind kan samenwerken. Bovendien heeft laatstgenoemde veel ervaring, waarvan Álvarez weer kan leren. Ik denk dat hij fysiek heel goed is. Hij gaat negentig minuten keihard. Dat is tegelijkertijd ook een nadeel, omdat je kaarten krijgt.”

Reyes denkt dat de verdediger zich bij Ajax aan de bal kan verbeteren. “Hij kan al aardig voetballen, maar voor Ajax moet hij zich daarin nog verbeteren. De enige manier om dat te doen is om met Ajax te trainen, al zal hij zich wel moeten aanpassen”, aldus Reyes, die ondanks de aanwezigheid van goede vriend Raúl Jiménez bij Wolverhampton denkt dat de jongeling gaat kiezen voor een dienstverband bij de Eredivisionist.

Ajax heeft in Mexico en de rest van de wereld namelijk ‘een fantastische indruk’ achtergelaten, zo klinkt het. “Als je de kans krijgt om van Mexico naar Ajax te gaan, dan is dat makkelijk en een goede stap. Álvarez is een goede speler, pas 21 jaar oud en iemand met een WK achter zijn naam. Hij is aantrekkelijk voor veel Europese clubs en behoort tot een van de betere verdedigers voor de toekomst”, besluit Reyes.