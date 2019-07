‘God’ Mitchell Dijks: ‘Mensen komen uit de winkels naar me toegerend’

Mitchell Dijks verkast mogelijk naar AC Milan. De Telegraaf meldde woensdag dat de Italiaanse club twintig miljoen euro heeft geboden voor de verdediger, die nog tot medio 2023 vastligt bij Bologna. De voormalig Ajacied kan het nauwelijks geloven dat een dergelijke grootmacht interesse in hem heeft, zo geeft hij aan in gesprek met het Algemeen Dagblad.

"Anderhalf jaar geleden zat ik nog elke week op de tribune in Amsterdam, nu wil een grote club als AC Milan gewoon twintig miljoen voor me betalen", aldus Dijks tegenover het dagblad. “Ik weet echt niet wat er momenteel allemaal gebeurt. Met een dikke glimlach ga ik door het leven." De verdediger zegt dat hij inmiddels aardig populair is geworden in Bologna.

"Ik kan niet normaal meer boodschappen doen in Bologna, de mensen zijn zo voetbalmaf en behandelen me als een god”, stelt de vleugelverdediger. “Als ik in de stad ben, komen mensen uit de winkels naar me toegerend en taxichauffeurs stoppen om een praatje te maken. Heel apart om mee te maken, ik leef echt mijn droom."

De 26-jarige linksback geeft aan dat het Italiaanse voetbal goed voor hem is. "Het spel in de Serie A ligt me, ik kan op de linkerflank heerlijk mijn energie kwijt, zowel aanvallend als verdedigend. En wie weet kan dat komend seizoen wel bij een topclub als AC Milan”, besluit Dijks, die Ajax vorig jaar zomer inruilde voor Bologna.