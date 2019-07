‘Cristiano Ronaldo? Duidelijk dat hij een grote invloed had op mijn keuze’

Adrien Rabiot is gretig en wil veel prijzen pakken met Juventus, zo laat de middenvelder dinsdag weten op zijn presentatie in Turijn. De 24-jarige Fransman, die transfervrij de overstap maakt van Paris Saint-Germain naar la Vecchia Signora en tot medio 2023 heeft getekend, zegt tegenover de verzamelde pers dat hij met de transfer bij een betere club terechtkomt.

"Juventus is een geweldige club en heeft veel ervaring op Europees niveau. De club is vaak terug te zien in de laatste rondes van de Champions League. Ik zie Juventus als een stapje hoger, met alle respect, dan PSG. Dat heeft natuurlijk invloed gehad op mijn keuze", aldus Rabiot, die ook heeft gesproken met Gianluigi Buffon. De keeper was jarenlang actief in Turijn, stond daarna een jaar onder contract bij PSG en staat nu voor een terugkeer bij Juventus.

“Hij was erg lovend over Juventus. Hij kent de club erg goed. Hij was denk ik de beste persoon om het hierover te hebben.” Rabiot werd in de laatste maanden door PSG geweerd bij de hoofdmacht omdat hij zijn contract niet wilde verlengen, een periode die de Fransman pijn heeft gedaan. “Het laatste halfjaar was lastig, zowel op sportief als persoonlijk vlak. Jammer genoeg gebeuren dit soort dingen. Vandaag maak ik een einde aan die periode in mijn leven.”

Rabiot, die rugnummer 25 gaat dragen, weet dat er veel concurrentie is bij de kampioen van Italië. Toch heeft de Fransman besloten zich aan te sluiten bij de topclub, aangezien hij naar eigen zeggen alleen maar beter kan worden van goede spelers om zich heen. “Cristiano Ronaldo? Hij is een groot kampioen. Het is duidelijk dat zijn aanwezigheid een grote invloed had op mijn keuze. Maar ik weet ook dat de hele kleedkamer vol zit met supersterren", besluit Rabiot.