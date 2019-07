‘Dat neem ik Ajax niet kwalijk, ik heb daar geen last van gehad’

Navajo Bakboord ruilde Ajax onlangs in voor Heracles Almelo. De twintigjarige rechtsback was jarenlang actief bij de Amsterdammers, maar zal nu de kans krijgen zijn kwaliteiten structureel in de Eredivisie te tonen. “Ik speelde al elf jaar bij Ajax en op een gegeven moment moet je kijken hoe en wat”, legt Bakboord zijn overstap uit in gesprek met Ajax Showtime.

“Je moet kijken of je kansen er liggen, maar daar had ik niet een heel goed gevoel bij. Daarom keek ik buiten de deur en toen kwam Heracles Almelo op mijn pad. Die hebben me met goede verhalen en beelden overtuigd, waardoor het me verstandig leek om de stap te maken”, aldus Bakboord, die vertelt dat vooral zijn gevoel van belang was bij de transfer.

Bakboord wil niet per se beamen dat zijn blessureleed impact heeft gehad op zijn ontwikkeling. “Ik denk zeker niet dat het impact heeft gehad op mijn kansen bij Ajax. Je begint ieder seizoen weer op nul, dus het lag puur aan mezelf dat ik me vorig seizoen blijkbaar niet genoeg in de kijker heb gespeeld”, aldus Bakboord, die zich ook niet slachtoffer voelt van het nieuwe beleid van Ajax.

“Als jij de aandacht van de trainer trekt, dan denk ik dat ze liever voor de jeugd gaan dan dat ze jongens gaan kopen. Dit seizoen was het misschien wat anders dan normaal. Ajax heeft het goed gedaan en dat niveau willen ze behouden. Waarschijnlijk koop je dan iets sneller en dat kunnen ze nu ook. Dat neem ik ze ook niet kwalijk. Vorig seizoen heb ik daar geen last van gehad.”