‘Nieuwe mokerslag voor Rami na veelbesproken breuk met Pamela Anderson’

Adil Rami is niet op de eerste training van Olympique Marseille in het nieuwe seizoen verschenen. La Provence en RMC Sport melden dat de verdediger voorlopig niet welkom is bij de club en dat men zelfs gaat breken met de veteraan vanwege onprofessioneel gedrag. Rami is momenteel een veelbesproken man, daar hij door Pamela Anderson wordt beschuldigd van mishandeling.

Anderson liet vorige week weten dat de relatie met de 33-jarige wereldkampioen ten einde is. De actrice stelde dat Rami haar had mishandeld en dat de voetballer was vreemdgegaan. De stopper zou Anderson eens 'aan haar haren door de kamer hebben gegooid'. Daarna moest Anderson naar verluidt naar het ziekenhuis. Rami ontkent alle aantijgingen.

Het Openbaar Ministerie in Frankrijk onderzoekt momenteel de zaak. Volgens Franse media heeft Olympique Marseille medio juni al aan Rami aangegeven dat men de situatie van de speler onder de loep neemt. Dit zou niet gaan over het conflict met Anderson, maar om onprofessioneel gedrag van Rami. Gedurende het onderzoek zou Rami voorlopig niet meer welkom zijn op het trainingsveld.

Olympique Marseille zou om twee voorvallen klaar zijn met Rami. Zo reageerde de routinier volgens de club ongepast op een poll van le Phocéen. Uit de poll bleek dat men vond dat Olympique Marseille als eerste Rami moest verkopen, een uitkomst waar Rami niet blij mee was en dat met een 'vulgaire' post op internet duidelijk maakte. Daarnaast was de aanwezigheid van Rami op de GP van Monaco ongehoord, aldus de clubleiding, aangezien de destijds geblesseerde verdediger eigenlijk bij de laatste competitiewedstrijd tegen Montpellier had moeten zijn.

Het is goed mogelijk dat Rami in de komende dagen definitief vertrekt bij de Franse club. Rami is naar verluidt ontdaan door de beslissing van Olympique Marseille en is van mening dat de club dit louter doet om geld te besparen. Als de club aantoont dat Rami foutief heeft gehandeld, kan men het contract nietig verklaren zonder een bedrag te hoeven overmaken aan Rami.