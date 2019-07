Toekomst van Diego Godín eindelijk duidelijk: ‘De sheriff is gearriveerd’

Internazionale heeft de komst van Diego Godín maandagmorgen in alle vroegte wereldkundig gemaakt. De topclub uit Italië maakt via de officië kanalen bekend dat de verdediger een contract met i Nerazzurri heeft ondertekend. “De sheriff is gearriveerd”, zo kondigt de Milanese grootmacht de komst van de Uruguayaan aan. De 33-jarige verdediger heeft zich tot de zomer van 2022 aan de Noord-Italianen verbonden.

De overgang van Godín naar het Giuseppe Meazza is geen verrassing. De routinier werd al maanden met een transfer naar Inter in verband gebracht en kondigde drie weken geleden tijdens een persmoment zijn vertrek bij Atlético Madrid aan. “Ik ben veel meer dan een fan van Atlético, dus ik wilde dit zelf naar buiten brengen. Dit is niet alleen een club voor mij, het is tevens een familie voor mij geweest, een manier van mijn leven, mijn thuis. Dit is veel zwaarder dan welke wedstrijd ook.”

Godín was immers een van de pijlers onder het succes van Atlético in de afgelopen jaren. Met Diego Simeone aan het bewind veroverde hij liefst acht prijzen. Naast de landstitel in 2014 werd ook tweemaal beslag gelegd op de Europa League. Ook in de Champions League haalde de brigade van Simeone twee keer de finale, maar uitgerekend Real Madrid verstoorde tot twee keer toe de Europese droom van trainer en speler.

Na negen jaar Atlético wacht Godín nu dus een uitdaging bij Inter, waar hij een concurrent voor Stefan de Vrij wordt. De club uit Milaan eindigde afgelopen seizoen ternauwernood als vierde en staat in de komende voetbaljaargang onder leiding van Antonio Conte.