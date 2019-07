Juventus doet voor 22 miljoen én 29,5 miljoen euro zaken met AS Roma

Leonardo Spinazzola maakt de overstap van Juventus naar AS Roma, terwijl Luca Pellegrini Rome achter zich laat voor een contract in Turijn. Beide transfers komen niet uit de lucht vallen, daar Italiaanse media afgelopen week al een akkoord meldden over bedragen die gemoeid zijn met de overstap van beide Italiaanse spelers.

Spinazzola werd het afgelopen weekeinde al medisch gekeurd bij AS Roma en Pellegrini onderging met succes de medische testen bij Juventus. In de nacht van zondag op maandag laten beide clubs weten een akkoord te hebben bereikt. Met de overstap van Pellegrini naar Juventus is een transfersom van 22 miljoen euro gemoeid. Het bedrag wordt betaald in drie jaar en de linksback zet zijn handtekening onder een contract tot medio 2023 in Turijn. Roma tast diep in de buidel voor Spinazzola. De verdediger wordt door Juventus voor 29,5 miljoen euro gekocht en ook zijn transfersom wordt verspreid over drie jaar.

Spinazzola is een 26-jarige verdediger die werd opgeleid bij Juventus. Tot een absolute doorbraak bij la Vecchia Signora kwam het niet. Tijdens een verhuurperiode van twee seizoenen maakte hij grote indruk in het shirt van Atalanta. Het afgelopen seizoen droeg hij het shirt van Juventus, maar kwam hij niet verder dan veertien wedstrijden, waarin hij goed was voor een doelpunt en een assist.

Met Pellegrini haalt Juventus een twintigjarige verdediger in huis. Hij maakte indruk als jeugdinternational op het WK Onder-20 met Italië. Het afgelopen halfjaar speelde hij op huurbasis voor Cagliari. Het contract van Pellegrini, die de volledige opleiding van Roma doorliep, liep door tot de zomer van 2022.