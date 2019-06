Steven Bergwijn voedt geruchten weer: ‘Ik ga op de foto met wie ik wil’

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.



Steven Bergwijn zorgde woensdagavond opnieuw voor de nodige speculatie op Instagram. De PSV'er deelde via Instagram Stories een foto samen met Ajacied Quincy Promes, hetgeen de geruchten over een transfer naar Ajax, dat al geruime tijd in verband wordt gebracht met Bergwijn, andermaal deed voeden. Bergwijn rekent zelf, opnieuw via Instagram Stories, vervolgens razendsnel af met alle consternatie die zijn foto met Promes ogenschijnlijk heeft veroorzaakt: "Ik ga op de foto met wie ik wil, waar ik wil en wanneer ik wil. Kom me niks uitleggen", schrijft hij.