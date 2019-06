‘PSG en Arsenal richten vizier op Duits international van dertig miljoen’

Julian Weigl gaat Borussia Dortmund deze zomer mogelijk verlaten. De Duitse topclub gaf deze transferperiode al een slordige 130 miljoen euro uit aan nieuwe aanwinsten en staat om die reden niet onwelwillend tegenover een vertrek van de 23-jarige middenvelder, meldt onder meer BILD woensdagavond. Paris Saint-Germain en Arsenal houden de situatie rondom Weigl naar verluidt nadrukkelijk in de gaten.

Weigl werd afgelopen winter ook al in verband gebracht met een overgang naar PSG, maar een transfer kwam toen niet van de grond. Het aanbod van de Franse grootmacht kon Dortmund onvoldoende overtuigen, waardoor de Duitse middenvelder het seizoen afmaakte bij die Borussen. Nu verruilt Weigl Dortmund mogelijk alsnog voor een dienstverband bij PSG.

Dortmund rondde eerder deze transferperiode al de nodige transfers af: Nico Schulz, Thorgan Hazard, Julian Brandt en Mats Hummel streken allen neer in het Signal Iduna Park, terwijl Paco Alcácer definitief werd overgenomen van Barcelona. De club van trainer Lucien Favre gaf zodoende al een kleine 130 miljoen euro uit aan versterkingen en de clubleiding zou graag zien dat er ook wat inkomsten worden gegenereerd op de transfermarkt.

Weigl wordt gewaardeerd door Favre, maar is zeker niet onomstreden. BILD en Sky Deutschland stellen woensdagavond dat een transfersom van dertig miljoen euro voldoende zou moeten zijn om het tot medio 2021 doorlopende contract van Weigl bij Dortmund af te kopen. PSG is hoe dan ook nog altijd geïnteresseerd in de vijfvoudig international van Duitsland, terwijl ook Arsenal wel heil in zijn komst zou zien. Bij PSG zou Weigl herenigd kunnen worden met Thomas Tuchel: de twee werkten eerder bij Dortmund samen.