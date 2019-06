‘Barcelona loopt blauwtje in Engeland met bod van 39 miljoen euro’

Barcelona blijft onverminderd geïnteresseerd in Willian. Sky Sports meldt maandag dat een bod van de Spaanse grootmacht op de middenvelder is afgewezen door Chelsea. Barcelona heeft naar verluidt een bod van 39 miljoen euro uitgebracht op Willian, die zijn laatste contractjaar bij Chelsea ingaat en ook kan rekenen op de belangstelling van Atlético Madrid.

Ondanks dat het contract van Willian nog maar doorloopt tot de zomer van 2020, zou Chelsea hem graag behouden. De dertigjarige Braziliaan speelde het afgelopen seizoen in de Premier League 32 wedstrijden namens the Blues, waarvan 26 als basisspeler. Daarin was hij goed voor drie doelpunten en zes assists.

Chelsea nam eerder deze transferperiode al afscheid van Eden Hazard, die voor een bedrag van maximaal 168 miljoen euro naar Real Madrid verkaste, en lijkt niet van plan verder aan creativiteit in te boeten. De Londense club kampt daarnaast met het probleem dat het in de aankomende twee transferperiodes geen aankopen mag doen, vanwege de transferban die het in februari kreeg opgelegd van de FIFA.

Het is zeker niet de eerste keer dat Willian op de radar verschijnt bij Barcelona, want afgelopen winter werd een bod van de Catalanen op de middenvelder ook al afgewezen door Chelsea. Barcelona is sowieso nog zoekende op de transfermarkt, want behalve Frenkie de Jong werden er nog geen spectaculaire aankopen gedaan met het oog op komend seizoen.