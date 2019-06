Gepromoveerde Gregor Breinburg blijft actief in Keuken Kampioen Divisie

Gregor Breinburg promoveerde onlangs met Sparta Rotterdam via de Keuken Kampioen Play-Offs naar de Eredivisie, maar de middenvelder zal aankomend seizoen niet actief zijn op het hoogste niveau. Het gedegradeerde De Graafschap meldt maandag namelijk via de officiële kanalen dat de 27-jarige Breinburg terugkeert op het oude nest.

Breinburg doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van de Superboeren en maakte in het seizoen 2010/11 zijn officiële debuut voor de Achterhoekers. De middenvelder speelde in vier jaar tijd 92 wedstrijden voor De Graafschap, waarna hij de kleuren van NEC en Sparta verdedigde. Breinburg heeft nu een eenjarig contract, met een optie voor nog een seizoen, getekend in Doetinchem.

“Ik heb een heel goed gevoel bij De Graafschap. Ik heb hier twaalf jaar gespeeld en ken nog steeds veel mensen binnen de club. De steun van de supporters is ongelooflijk. Samen met hen wil ik een mooie tijd beleven, net als in het verleden. De Graafschap hoort namelijk in de Eredivisie thuis”, reageert Breinburg, die vorig seizoen negentien competitiewedstrijden speelde namens Sparta, op zijn overstap.

Ook manager voetbalzaken Peter Hofstede is blij met de aanwinst: “Gregor is een fysiek sterke middenvelder, die de afgelopen jaren zijn sporen heeft verdiend in de Ere- én Eerste Divisie. We verwachten van hem dat hij duelkracht en voetbal op het middenveld toevoegt. Dat hij een verleden bij de club heeft, is een bijkomend voordeel. Gregor kent de club goed.”

