Roda JC neemt wederom flinke gok met in Spanje uitgekotste investeerder

Roda JC Kerkrade is sinds 4 juni in Mexicaanse handen. Mauricio Garcia de la Vega nam die dag tachtig procent van de aandelen over van Frits Schrouff, de uittredend eigenaar van de Koempels die wegens gezondheidsredenen een stapje terug doet. Daarmee werd een naderend faillissement voorkomen, want de Limburgers kampen al langere tijd met serieuze financiële problemen. Schrouff stak sinds zijn aantreden in november 2015 ongeveer twintig miljoen euro in de noodlijdende club, maar het heeft Roda JC niet in rustiger vaarwater gebracht. Aan Garcia de la Vega de taak dat wel voor elkaar te krijgen. Er is de nodige scepsis te bespeuren, zeker bij Real Murcia. De vermogende Mexicaan is nog steeds verbonden aan de Spaanse club, maar zijn dagen aldaar lijken geteld.

Door Rian Rosendaal

De investeerder uit Mexico presenteerde zichzelf in een videoboodschap op de clubwebsite, compleet met Roda JC-vest, alsof hij de club uit de Keuken Kampioen Divisie al jaren trouw volgt. “Ik ben er trots op om vanaf heden tot de Roda JC-familie te behoren”, zei de opvolger van Schrouff, om er gelijk een oproep richting alle geledingen aan toe te voegen. “We moeten de koempelmentaliteit terugbrengen bij deze club en zorgen dat deze club terugkeert naar het niveau waar het thuishoort.” In het officiële statement op de clubsite werd nog maar eens herhaald hoe blij De la Vega is om voortaan in het Parkstad Limburg Stadion werkzaam te mogen zijn. “Hij is onder de indruk van de warmte die de supporters en de regio etaleren om de club te laten voortbestaan. Mauricio nodigt iedereen die Roda JC een warm hart toedraagt uit om samen met hem te bouwen aan een succesvolle toekomst.”

Frits Schrouff, uittredend eigenaar van Roda, in gesprek met Nicolas Anelka

Ambitie te over in het Mexicaanse kamp, maar het bericht over de aanstelling van De la Vega zorgde voor opvallend veel negatieve reacties, vooral uit Murcia en omstreken. Met name op Twitter werd Roda JC herhaaldelijk gewaarschuwd voor de nieuwe eigenaar, die door sommige aanhangers van de Spaanse club het predikaat ‘oplichter’ kreeg opgespeld. Ook de term ‘leugenaar’ kwam regelmatig voorbij. Een gebruiker van het social media-kanaal schreef zelfs de woorden ‘RIP Roda JC’ onder het bericht over de overname van de gefortuneerde zakenman uit Mexico. Hij heeft zichzelf dus bepaald niet populair gemaakt bij Murcia, tegenwoordig uitkomend op het derde niveau in Spanje. De la Vega kwam in december 2017 met snode plannen aanwaaien, maar anderhalf jaar later is de voormalig LaLiga-club nog geen centimeter opgeschoten. De financiële zorgen zijn nog steeds aan de orde van de dag in het Estadio Nueva Condomina.

Murciaanse soap

De la Vega botste in Murcia al snel met Raúl Moro, van wie hij nota bene 84,2 procent van de aandelen had overgenomen. De miljonair uit Mexico schrok van de financiële wanorde en liet dat ook duidelijk merken. Moro kwam op zijn beurt met het verwijt dat de nieuwe grootaandeelhouder niet aan alle voorwaarden had voldaan bij de overname. De aandelen werden door hem teruggenomen en verkocht aan zakenman Víctor Gálvez, die De la Vega in de Spaanse media ‘een boef die ook Osasuna onder valse voorwendselen wilde overnemen’, noemde. De Mexicaan, die naar verluidt een half miljoen euro in de club heeft gestoken, reageerde als door een wesp gestoken en stapte naar het internationale sporttribunaal CAS. Daar werd hij in het gelijk gesteld, iets dat het Spaanse sporttribunaal ook deed. De breuk op bestuurlijk niveau was echter niet meer te lijmen. De la Vega en Moro leven nog immer op voet van oorlog, terwijl Gálvez het moddergooien met lede ogen toeziet. De belangrijkste opdracht van het drietal, een schuld van ruim vijftig miljoen euro wegwerken, is nog steeds niet succesvol afgerond.

De supporters van Murcia zijn de grootste slachtoffers van de hele saga, want zij zagen hun geliefde club in de afgelopen achttien maanden steeds verder afglijden. De trouwe aanhang kwam vorig jaar in actie en kocht uit eigen zak ballen voor de A-selectie. Een ludieke actie, maar tegelijkertijd een druppel op de gloeiende plaat. Ook spelers en medewerkers van de club kregen van dichtbij met de problemen op financieel gebied te maken. Salarissen werden maandenlang niet uitbetaald, wat voor nog meer onrust zorgde, De spelers waren de hele situatie zo zat dat ze tijdens de competitiewedstrijd tegen CF Talavera uit protest dertig seconden stil bleven staan. De woede van de fans richtte zich meermaals tot De la Vega, die een aandeelhoudersvergadering in het stadion van Murcia niet kon bijwonen omdat een boze menigte hem de toegang weigerde. De 51-jarige zakenman moest onder politiebegeleiding het terrein verlaten, maar liet aan La Opinion de Murcia weten dat hij niet wakker heeft gelegen van de supportersactie. “Niet alle fans zijn tegen me. Als ik in de stad uit eten ga met mijn familie, is er niets aan de hand. Er zijn veel mensen die weten dat ik hier ben om hard te werken voor de club.”

Het Estadio Nueva Condomina van Real Murcia, in 2017 decor voor de oefeninterland tussen Spanje en Colombia (2-2).

Gálvez kondigde in november aan dat hij niets meer te maken wilde hebben met de Murciaanse soap. “Het gaat tussen Moro en De la Vega. Zij vechten om de club. Ik ben hier gekomen om problemen op te lossen, niet om te betalen voor het opruimen van puinhopen”, zei de bestuurder in gesprek met 7TV. De la Vega wilde de leiding weer naar zich toetrekken en beloofde een miljoen euro te zullen investeren. Enkele lokale zakenmensen wisten daar een stokje voor te steken. Ziekenhuisdirecteur José María Almela kreeg de functie van president naar zich toegeschoven. De belofte van De la Vega om een met een miljoen euro over de brug te komen, werd door hem ernstig in twijfel getrokken tijdens een persmoment. “Voor dat geld zal hij ook macht willen. Dat is niet het clubmodel dat wij voor ogen hebben. We willen een club die gerund wordt door mensen uit Murcia en door fans. We hebben de afgelopen jaren kunnen zien wat er gebeurt als we de macht aan één persoon overdragen. De la Vega moet zijn probleem oplossen met Moro. Murcia wordt als derde partij enkel benadeeld in dit conflict.”

De nieuwbakken Roda-eigenaar, wiens overnameplan nog moeten worden goedgekeurd door de licentiecommissie van de KNVB, heeft het hoofdstuk Murcia nog niet helemaal afgesloten. De Mexicaanse investeerder vecht nog immer voor de ruim tachtig procent aan aandelen waarvan hij naar eigen zeggen de rechtmatige eigenaar is. Intussen slokt de voormalig Eredivisionist uit Kerkrade het grootste deel van zijn aandacht op. De la Vega wordt echter niet gedreven door pure clubliefde, zo blijkt uit de woorden van Peter Nieuwenhuis. De directeur van onderzoeksbureau Hypercube had een adviserende rol in het overnameproces. “Mauricio vindt Roda een mooie club, maar hij is er niet verliefd op. Zijn primaire drijfveer is om er een profitabele club van te maken. En daar heeft hij heel specifieke ideeën over”, zo zei hij in een onderhoud met Voetbal International. De adviseur benadrukte tevens dat De la Vega niet van twee walletjes wenst te eten, wat ook in strijd is met de reglementen van de KNVB. “Ik heb begrepen dat Mauricio zijn belangen in Murcia binnen nu en twee weken zal overdoen aan een vriend uit Mexico.”

Lessen uit het verleden

Het verhaal van De la Vega vertoont veel overeenkomsten met de ambitieuze plannen van Aleksei Korotaev, de Zwitserse zakenman met Russische roots die begin 2017 in Zuid-Limburg neerstreek. Hij wilde met Roda JC binnen vijf jaar de Champions League in en nam oud-aanvaller Nicolas Anelka mee als zijn adviseur op technisch gebied. Zijn droom veranderde echter al snel in een nachtmerrie. Korotaev werd in Dubai gearresteerd vanwege het uitschrijven van een ongedekte cheque ter waarde van bijna achttien miljoen euro en mag dat land hangende de rechtszaak nog steeds niet verlaten. Anelka is allang uit beeld verdwenen. De voorganger van De la Vega, die ongeveer vier miljoen euro investeerde, bezit nog steeds twintig procent van de aandelen van de Limburgers, maar zijn rol op bestuurlijk niveau lijkt uitgespeeld. Voor zijn opvolger is het echter wel van groot belang dat de voetbalbond zijn plannen niet in de prullenbak gooit. “Als de club wel een licentie voor het nieuwe seizoen krijgt, maar de overname van Mauricio uiteindelijk niet wordt goedgekeurd door de KNVB, dan is hij de klos. Dan is hij zijn geïnvesteerde geld kwijt en gaan zijn aandelen over naar de Stichting Roda JC”, geeft Nieuwenhuis als waarschuwing mee in zijn interview met Voetbal International.

Aleksei Korotaev, de vorige buitenlandse investeerder die met veel bombarie werd binnengehaald bij Roda.

Roda JC stort zich dus voor de tweede keer in drie jaar tijd in een ongewis avontuur. De la Vega organiseerde concerten voor onder meer Sir Elton John en operazanger Luciano Pavarotti in Mexico. Daarnaast vertegenwoordigde zijn bedrijf een aantal internationals van de Mexicaanse nationale ploeg. De in Guadalajara geboren investeerder heeft in eigen land een behoorlijke reputatie opgebouwd, maar wordt door de verhalen vanuit Murcia niet door iedereen in Kerkrade met open armen ontvangen. Algemeen en technisch directeur Harm van Veldhoven heeft inmiddels zijn functie tijdelijk neergelegd, al komt dat volgens Nieuwenhuis door fysieke klachten en zeker niet door de komst van De la Vega. “Ik heb dinsdagochtend met hem (Van Veldhoven, red.) om tafel gezeten en hij vertelde heel eerlijk dat hij na ontzettend drukke en zware tijden nu echt even moet bijkomen. Hij is leeg, dat was ook duidelijk te zien. Verstandig en logisch dat hij nu zijn gezondheid vooropstelt. Moeder Natuur heeft altijd voorrang. Van een conflict met Mauricio of met wie dan ook is geen sprake, daarover heeft Harm ook helemaal niks gezegd. De bedoeling is dat hij over een tijdje weer aan de slag gaat bij Roda JC.”

Ook Jean-Paul de Jong, de nieuwe hoofdtrainer, stort zich in een ongewis avontuur. Volgens berichtgeving op de website van Roda JC beschikt de opvolger van interim-coach Eric van der Luer over de zo gewenste ‘koempelmentaliteit’, maar het is nog maar de vraag of hem dat zal helpen bij de nummer dertien van afgelopen seizoen. De clubicoon van FC Utrecht heeft nog geen enkele duidelijkheid omtrent de selectie voor komend seizoen, terwijl zijn spelers binnenkort al aan de voorbereiding beginnen. Gezien alle perikelen op financieel vlak hoeft de oud-middenvelder ook geen wonderen te verwachten op het gebied van aankopen. De supporters snakken door alle conflicten van de afgelopen jaren vooral naar rust en stabiliteit. En uiteraard een spoedige terugkeer in de Eredivisie, waar in 1995 nog een zeer knappe tweede plaats werd veroverd. Roda JC was mede door de successen op nationaal niveau regelmatig Europees actief en speelde onder meer een legendarisch duel met AC Milan in het San Siro. Die wedstrijd vond plaats in 2002, al lijkt het inmiddels alweer een eeuwigheid verleden. Een dergelijke glorieperiode keert wellicht niet snel terug, maar tot in lengte van dagen in de Keuken Kampioen Divisie verblijven is het andere uiterste.

