Van Dongen verbijsterd door bizarre actie: ‘Waarschijnlijk is ze nu uitgedroogd’

De gemoederen liepen zaterdagmiddag bij vlagen hoog op in de wedstrijd op het WK vrouwenvoetbal tussen Nederland en Kameroen. De speelsters van Kameroen schuwden de duels niet en vooral Gabrielle Aboudi Onguéné maakte het erg bont. Onguéné smeet na halverwege de eerste helft een flesje water naar Merel van Dongen.

Van Dongen stond op dat moment zelf niet op het veld, maar de verdedigster wilde Onguéné graag tegemoetkomen. "Het spel lag even stil en zij was op zoek naar drinken. Wij zijn echter altijd heel voorzichtig met onze bidons en die wilden we dus niet geven. Ik kwam heel lief een flesje water naar haar brengen, maar dat werd niet echt gewaardeerd", vertelt ze na afloop aan het Algemeen Dagblad.

De actie van Onguéné werd absoluut niet op prijs gesteld door de aanwezige Oranje-supporters in Valenciennes. In het vervolg van het duel werd zij voortdurend uitgefloten. "En terecht. Ze had me zomaar in mijn gezicht kunnen raken. Maar waarschijnlijk is ze nu uitgedroogd, want ze heeft in ieder geval niets gedronken", besluit Van Dongen met een knipoog.

Het ging er bij vlagen sowieso hard aan toe, merkte ook Jackie Groenen al op voor de camera van de NOS. "Het was heel erg knokken vandaag. Het was warm en ik had heel veel afstanden om te belopen. We hebben met fases goed gespeeld, daar ben ik blij om. Tegelijkertijd was het in sommige fases ook te slordig. Natuurlijk zit er spanning op want het is een WK, dus dat is niet zo gek. Bovendien spelen we tegen pittige tegenstanders. We kunnen nu wel met een bepaalde zekerheid de laatste wedstrijd ingaan en hopelijk de poulefase winnend afsluiten", zo zei zij direct na afloop af.