Go Ahead strikt nieuwe trainer: ‘Deze club stond zeker op mijn lijstje’

Go Ahead Eagles gaat het nieuwe seizoen in met Jack de Gier als trainer. De vijftigjarige oefenmeester is de opvolger van John Stegeman, die deze maand overstapte naar rivaal PEC Zwolle. De Gier zat zonder club na zijn vertrek bij NEC in april en heeft een mondeling akkoord over een contract voor een jaar in De Adelaarshorst, zo maakt Go Ahead bekend.

De Gier was tussen januari 2016 en de zomer van 2018 de trainer van Almere City en stapte vervolgens over naar NEC. Vanwege teleurstellende resultaten werd hij op 2 april ontslagen. Zijn overstap naar Go Ahead betekent een terugkeer in Deventer: in het seizoen 1994/95 voetbalde hij zelf voor de club. "Ik herinner me Go Ahead Eagles gewoon als een fantastische club, een beeld dat de afgelopen jaren bevestigd werd als ik op bezoek kwam met Almere City en NEC", vertelt de nieuwe trainer op de clubsite.

Technisch manager Paul Bosvelt proefde 'een grote motivatie' bij De Gier om de successen voort te zetten die hij boekte bij Almere City. In 2016 loodste hij de club naar de play-offs om promotie/degradatie, waarin Willem II te sterk bleek. "Wij zijn ervan overtuigd dat hij de geschikte kandidaat is om de vorig jaar ingezette lijn voort te zetten. Jack kent het DNA van de club, iets wat uiteraard niet doorslaggevend is, maar wel degelijk een plus kan zijn."

Zelf had De Gier al langere tijd de ambitie om trainer van Go Ahead te worden, vertelt hij. "Als trainer ga je aan het begin van je loopbaan een globale planning maken", geeft De Gier aan. "Waar zie je jezelf ooit trainer zijn? Go Ahead Eagles was zeker een van de clubs die ik opschreef." Go Ahead eindigde afgelopen seizoen als vijfde in de Eredivisie en liep promotie mis tegen RKC Waalwijk in een spectaculaire finalewedstrijd van de play-offs.