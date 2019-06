Tegenvaller voor Oranje Leeuwinnen in aanloop naar lastig Kameroen

De Oranje Leeuwinnen moeten het zaterdag in de tweede wedstrijd op het WK tegen Kameroen doen zonder Stefanie van der Gragt. De verdedigster heeft knieklachten overgehouden aan het gewonnen openingsduel met Nieuw-Zeeland (0-1). Van der Gragt traint sindsdien apart en moet de confrontatie met Kameroen in Valenciennes overslaan.

“Steef is niet fit genoeg”, zei bondscoach Sarina Wiegman daags voor het tweede groepsduel. “Dat is vooral heel vervelend voor haar zelf. We gaan met haar toewerken naar de volgende wedstrijd.” Wiegman wilde niet zeggen wie Van der Gragt centraal achterin gaat vervangen. Anouk Dekker is na een schorsing weer beschikbaar. De bondscoach zou ook Merel van Dongen aan Dominique Bloodworth kunnen koppelen.

Wiegman houdt verder vast aan haar vertrouwde strijdplan, ook al konden de voetbalsters in de eerste wedstrijd op het WK niet overtuigen. Dat betekent volgens Wiegman echter niet dat ze direct aanpassingen gaat doen voor het tweede duel. '”Het is superfijn en supergoed dat de wissels dinsdag het verschil maakten. Dat betekent dat we weer 'breder' zijn geworden en meer mogelijkheden hebben op momenten dat er iets moet gebeuren”, stelde Wiegman.

“Als we nieuwe energie nodig hebben of als we tactisch iets moeten veranderen. Maar we zijn al heel lang bezig om door te bouwen met dit team, om onze speelwijze te verbeteren. Als het dan qua spel een keer wat minder loopt, maar je wint toch met 0-1, waar het uiteindelijk om gaat, dan ga ik niet ineens ons hele plan overhoopgooien.”

Kameroen bewees in de eerste groepswedstrijd tegen Canada (1-0 verlies) een moeilijk te bespelen ploeg te zijn. "Er zal veel beweging en dynamiek moeten zijn. Snel scoren zou ook helpen. Dan geloof ik dat we Kameroen kapot kunnen spelen", gaf Vivianne Miedema te kennen. Lieke Martens weet dat het beter moet. “Maar we zijn begonnen met een overwinning. Daar moeten we blij mee zijn en dat het spel beter moet, weten we allemaal”, citeerde de NOS.