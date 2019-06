Zuid-Afrika blijft puntloos in WK-historie door toedoen van China

Zuid-Afrika is er donderdagavond niet in geslaagd om een punt te pakken in zijn tweede WK-wedstrijd ooit. Na een nederlaag tegen Spanje was China in het Parc des Princes een maatje te groot voor de ploeg van bondscoach Desiree Ellis (0-1). China komt door de overwinning op gelijke hoogte met nummer twee Spanje, terwijl Duitsland met zes punten uit twee wedstrijden koploper in Groep B blijft en al zeker is van de volgende ronde.

De Chinezen dicteerden het spel in een groot deel van de eerste helft en het was dan ook geen verrassing dat de Aziaten met een voorsprong de kleedkamer op mochten zoeken. Nadat de Zuid-Afrikaanse verdediging erin slaagde om veertig minuten stand te houden, kwamen de Aziaten door een knappe goal van Li Ying toch nog op voorsprong. Een paar minuten later leek het bovendien ook nog 0-2 te worden, maar een kopbal van Wang Shanshan verdween net niet in zijn geheel over de lijn.

Na de rust kroop Zuid-Afrika wat meer uit zijn schulp en dit opportunistische spel leidde ook tot een eerste kans toen Noko Matlou het hoogst sprong bij een corner en de bal vlak langs het doel van Peng Shimeng stuurde. Banyana Banyana slaagde er echter niet in om deze druk aan te laten houden en het grootste gevaar kwam in de slotfase weer van Chinese kant. Doordat Kaylin Swart echter het antwoord had op inzetten van Peng Han en Yang Li werd er niet meer gescoord.