Southampton tast diep in de buidel voor Standard-aanvaller Djenepo

Southampton heeft zich versterkt met Moussa Djenepo, zo maakt de club uit de Premier League donderdagmiddag wereldkundig. De aanvaller komt over van Standard Luik en tekent een vierjarig contract bij the Saints. Met de overstap zou een transfersom van circa vijftien miljoen euro gemoeid zijn, een bedrag dat middels bonussen kan oplopen tot ongeveer twintig miljoen.

Djenepo maakte in 2017 de overstap van Yeelen Olympique naar Standard Luik, dat destijds slechts vijftigduizend euro betaalde voor de inmiddels twintigjarige buitenspeler. Hij ontwikkelde zich stormachtig en was in 61 wedstrijden goed voor 12 doelpunten. In 2018 werd hij verkozen tot de beste speler uit zijn geboorteland Mali.

"Dit is een droom die in vervulling gaat”, reageert Djenepo op de website van zijn nieuwe werkgever. "Southampton is een schitterende club, met uitstekende faciliteiten. Hier kan ik nog stappen zetten als speler." Djenepo is de eerste zomeraanwinst voor Southampton. "Moussa is een snelle, opwindende speler die bovendien makkelijk afwerkt. We probeerden hem al sinds januari over te nemen en zijn dan ook meer dan blij dat de deal nu afgerond is”, reageert manager Ralph Hasenhüttl.

Met een transfersom van maximaal twintig miljoen euro behoort Djenepo tot de duurst verkochte spelers van Standard Luik. Marouane Fellaini heeft nog altijd het clubrecord op zijn naam staan. Hij werd in 2008 voor bijna 22 miljoen euro weggekocht door Everton. Eerder dit jaar verkocht Standard Luik Razvan Marin aan Ajax. Hij levert de Belgische topclub 12,5 miljoen euro op.