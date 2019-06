Lex Immers: ‘Meest irritante voetballer? Stijn Schaars ofzo’

In deze aflevering van Doorzagen is Voetbalzone op bezoek bij ADO Den Haag om clubicoon Lex Immers eens stevig aan de tand te voelen. Wie is zijn beste medespeler, wie zou hij nog wel eens onderuit willen schoffelen en had hij niet een paar interlands moeten spelen?

