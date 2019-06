‘Ten Hag haalt met oude bekende van Anderlecht versterking voor staf’

Alessandro Schoenmaker is vanaf volgend seizoen werkzaam bij Ajax, zo weet het Belgische Le Soir te melden. De 39-jarige conditietrainer werd in februari door Fred Rutten meegenomen naar Anderlecht, maar de oefenmeester hield het in Brussel slechts een aantal maanden vol. Schoenmaker is geen onbekende voor Ajax-trainer Erik ten Hag.

Ten Hag werkte namelijk eerder bij FC Twente samen met Schoenmaker, toen hij nog als assistent-trainer in Enschede werkzaam was. De in Brazilië geboren conditietrainer werkte achtereenvolgens voor FC Utrecht, FC Twente, VfL Wolfsburg, Nottingham Forest, Derby County, Newcastle United, Internazionale, Crystal Palace en Anderlecht. Hij was sinds februari werkzaam in Brussel, maar laat de Belgische topclub na nog geen halfjaar achter zich.

Schoenmaker werkte in eerste instantie aan de zijde van Steve McClaren en Frank de Boer, waarna Rutten hem afgelopen seizoen meenam naar Anderlecht. Nu haalt Ten Hag hem terug naar Nederland voor een dienstverband bij Ajax. Het is niet bekend wat precies de functie van Schoenmaker in de staf van de Amsterdammers zal worden.