Ruud Gullit gaat viraal met bizarre analyse: ‘Ik raak ervan in de war’

Ruud Gullit treedt dinsdagavond voor het laatst dit seizoen op als analist van Ziggo Sport. De oud-voetballer gaf aan het begin van de uitzending openlijk toe 'voetbal-moe' te zijn en baarde gedurende de avond opzien met zijn analyses. Gullit uitte kritiek op het Nederlands elftal, stak de draak met de Estse verdediger Artur Pikk én had ook nog eens de ruststand bij Italië - Bosnië en Herzegovina over het hoofd gezien.

Gullit gaf aan het begin van de uitzending zonder blikken over blozen toe 'een beetje voetbal-moe te worden'. "Ik heb het wel gehad. Het is teveel geweest. We hebben aan het begin van het seizoen natuurlijk ook al het WK gehad. Het seizoen begon ook al vroeg met allerlei kwalificatiewedstrijden, onder meer in de Champions League. Zo dadelijk krijgen we ook nog de Afrika Cup en we hebben natuurlijk al de dames die nu het WK spelen", aldus de analist. Gullit heeft dinsdagmiddag het eerste duel van de Oranje Leeuwinnen op het WK, tegen Nieuw-Zeeland (0-1 zege), aan zich voorbij laten gaan. "Ik had vandaag geen tijd, ik had wat anders te doen. Maar ik ben een beetje voetbal-moe en ik denk dat de spelers dat ook wel zijn."

Gullit vervolgde met een korte analyse over het Nederlands elftal, waarin hij stelde dat de euforie rondom Oranje ietwat overtrokken is. "Ik ben wel blij dat het weer goed gaat, maar ik vind dat de wittebroodsweken nu voorbij zijn. We hebben het allemaal geroemd, maar we moeten nu weer op een gezonde manier kritisch kijken naar hetgeen niet goed gaat. In de laatste veertien wedstrijden zijn we bijvoorbeeld tien keer op achterstand gekomen. We worden geroemd omdat we van die goede verdedigers hebben, maar we staan iedere keer achter. Dat moet echt verbeterd worden", zei Gullit onder meer.

De oud-international was in de studio van Ziggo Sport om samen met presentator Bas van Veenendaal de wedstrijden in het kader van de EK-kwalificatiereeks te analyseren. Gullit had speciale aandacht voor Duitsland, dat in de groep van Oranje tegenover Estland stond. Volgens de analist was Artur Pikk de man om in de gaten te houden bij Estland. "Die linksback van Estland gaat constant op en neer, Artur Pikk", zei Gullit gevat. Van Veenendaal kon een lach niet onderdrukken, waarna Gullit eraan toevoegde dat de verdediger 'de hele tijd langs de kant op een neer schijnt te gaan'.

Duitsland had uiteindelijk geen kind aan Estland en leidde halverwege al met 5-0. Gullit liet in de rust merken niet onder de indruk te zijn geweest van het optreden van met name Pikk. "Het was een beetje een slappe vertoning", vertelde Gullit spottend, wijzend op een zwakke tackle van de linkerverdediger. "Dit illustreert hoe slap Pikk erin glijdt. Dat kan niet. Hij kan er ook keihard ingaan, dat kan hij ook. Dit moet je de hele tijd doen. Dan maak je weleens een smerige overtreding, maar het illustreert een beetje hoe zij voetballen." Van Veenendaal vulde Gullit aan, door te stellen 'dat het wel een beetje lullig is'. "Voor hem is het verschrikkelijk. Die ploeg speelt zo zwak. En dan is Pikk eigenlijk het voorbeeld hoe slap het eigenlijk is. Hij is honderd procent op zijn pik getrapt", vervolgde Gullit.

Het bizarste deel van Gullits analyse moest toen nog komen. Bosnië was in de eerste helft tegen Italië op voorsprong gekomen door een doelpunt van Edin Dzeko, maar dat had Gullit gemist. "Ze hebben het moeilijk, maar ze staan toch wel met 1-0 voor, toch? Toch?", vroeg de analist op serieuze toon aan Van Veenendaal. Laatstgenoemde moest Gullit erop wijzen dat het Bosnië was dat halverwege leidde. "Nee, ja? Ik zag net die goal van Italië toch, of niet? Dan heb ik het verkeerd gezien. Ik raak er helemaal van in de war", besloot Gullit.