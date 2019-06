‘Meerdere spelers van Liverpool flirtten na finale met Kinsey Wolanski’

Kinsey Wolanski heeft geen spijt van haar stunt in de finale van de Champions League. Het 22-jarige Amerikaanse model kwam in de eerste helft van de wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Liverpool in een weinig verhullend badpak het veld op en vergaarde daarmee internationale bekendheid. Zelfs de spelers van Liverpool konden de actie wel waarderen, zo beweert Wolanski anderhalve week na de finale.

De streaker verklapt dat ze meerdere privéberichtjes kreeg van spelers van de Champions League-winnaar. "Ik ga geen namen noemen, maar ik kreeg een paar flirtende berichtjes binnen van spelers. Eentje stuurde mij hartemoji's en een ander schreef: 'Ik zag je tijdens de wedstrijd'", vertelt ze aan The Sun. "Ik kwam er pas achter dat het voetballers waren nadat ik op hun profielen had geklikt. Maar ik reageerde niet, want ik heb al een vriend."

Het model uit Los Angeles noemt haar stunt in de finale het beste moment uit haar carrière. "Ik wil op mijn dertigste genoeg geld hebben om met pensioen te gaan. Het streaken tijdens de finale zal me daar alleen maar bij helpen. Ik ben van plan om het nog veel vaker te doen om nog meer in de schijnwerpers te staan." Ze moest na de wedstrijd weliswaar enkele uren in de cel doorbrengen, maar dat neemt Wolanski op de koop toe.

"Nadat ik werd vrijgelaten, steeg mijn aantal volgers op Instagram van 300.000 naar ruim 2 miljoen. Zulke publiciteit kun je niet kopen. Ik was wereldberoemd geworden en kreeg allerlei aanbiedingen voor werk", vervolgt ze. "Ik denk niet dat ik iemand kwaad deed. De fans genoten ervan en de spelers leken er ook van te genieten. Op het politiebureau vroegen agenten zelfs of ze met mij op de foto mochten, nadat ik vrij was. Ik kan niet gelukkiger zijn dan ik nu ben."

De vader van Wolanski werkt als politieagent bij de LAPD in Los Angeles en daarom leek het haar verstandig om haar actie niet aan te kondigen. "Natuurlijk heb ik niets tegen ze gezegd. Maar of ze verrast waren? Nee, want ze weten precies hoe ik ben. Papa was vooral blij dat ik een badpak droeg en niet volledig naakt was." Haar vriend, de bekende YouTuber Vitaly Zdorovetskiy, zat achter de actie, zo bleek later. "Sommigen hebben misschien hun bedenkingen bij de manier waarop hij zijn geld verdient, maar hij is steengoed in wat hij doet."