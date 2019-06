Zevenvoudig kampioen kiest na vertrek bij Bayern voor terugkeer naar Brazilië

Rafinha laat Bayern München definitief achter zich voor een terugkeer naar Brazilië. Flamengo maakt via de officiële kanalen melding van de komst van de 33-jarige vleugelverdediger. Het betekent dat de viervoudig Braziliaans international na veertien jaar in Europa terugkeert naar zijn thuisland.

Schalke 04 haalde Rafinha in de zomer van 2005 naar Europa, door hem weg te kapen bij Coritiba FC. Na vijf jaar in Gelsenkirchen maakte de vleugelverdediger de overstap naar het Italiaanse Genoa, al bleef zijn verblijf aldaar beperkt tot één jaar. In de zomer van 2011 keerde Rafinha terug naar Duitsland om voor Bayern München te gaan spelen. Bij der Rekordmeister beleefde de Braziliaan een uitermate succesvolle periode.

In de acht jaar in München speelde Rafinha 266 wedstrijden, waarin hij goed was voor 9 doelpunten en 29 assists. Met Bayern won de verdediger de Champions League, het WK voor clubteams, de Europese supercup, zeven keer de Duitse landstitel en vier keer de DFB Pokal. Het was al bekend dat het aflopende contract van Rafinha bij Bayern niet verlengd zou worden, waardoor hij transfervrij de overstap naar een andere club kon maken.

Flamengo heeft Rafinha nu dus binnen weten te halen. De verdediger zet zijn handtekening onder een tweejarig contract bij de Braziliaanse topclub uit Rio de Janeiro. Rafinha zal over twee weken gepresenteerd worden bij zijn nieuwe club, die momenteel midden in het seizoen zit. Na acht wedstrijden is Flamengo de nummer vijf van de Braziliaanse Série A, met een achterstand van vijf punten op koploper Palmeiras.