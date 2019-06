‘Ik denk niet dat we volgend seizoen alle drie nog voor Ajax zullen spelen’

Rasmus Kristensen ruilde FC Midtjylland begin vorig jaar voor 5,5 miljoen euro in voor Ajax, maar de Deen is er nog niet in geslaagd om uit te groeien tot een vaste waarde in de Johan Cruijff ArenA. Vanwege de aanwezigheid van Noussair Mazraoui en Joël Veltman is de concurrentie op de rechtsbackpositie fors en de 21-jarige verdediger sluit een vertrek uit Amsterdam dan ook niet bij voorbaat uit.

“Ik denk niet dat we volgend seizoen alle drie nog voor Ajax zullen spelen. Ik weet niet of de anderen iets nieuws willen proberen of dat ik het zelf zal zijn. De zomer zal het uitwijzen”, vertelt Kristensen, die niet per se uit is op een transfer, in gesprek met het Deense Bold. “Niet als startpunt inderdaad, maar het hangt af van het aanbod. Als er iets moois voorbijkomt kijk je er natuurlijk altijd naar.”

“Maar ik hou ook van Amsterdam en Ajax, volgens mij word ik hier elke dag beter. We moeten met de club gaan zitten en bespreken welke rol ze voor mij weggelegd zien. Als die verwachtingen niet met elkaar overeenkomen, moet je naar andere oplossingen gaan kijken”, gaat Kristensen verder. De vleugelverdediger kwam vooralsnog 27 keer in actie voor Ajax en speelde 12 wedstrijden in het net afgelopen Eredivisie-seizoen. Bovendien mocht hij ook vijf keer opdraven in het toernooi om de TOTO KNVB Beker, terwijl hij ook een handvol minuten maakte in de voorrondes van de Champions League en het hoofdtoernooi van het miljardenbal

“Ik heb een derde van de wedstrijden gespeeld en dat is op zich goed genoeg in mijn eerste volledige seizoen bij de club. Maar ik wil altijd meer spelen, bij Midtjylland was ik niet anders gewend dan dat ik elk weekend speelde. Het is echter duidelijk dat het moeilijk wordt als je moet concurreren met spelers die in topvorm zijn en je tegelijkertijd ook een trainer hebt die liever geen veranderingen door wil voeren.”