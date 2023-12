Rasmus Kristensen is van enorme waarde bij zwaarbevochten zege AS Roma

Zondag, 3 december 2023 om 19:59 • Jonathan van Haaster

AS Roma heeft uitstekende zaken gedaan in de Serie A. De ploeg van trainer José Mourinho leek lange tijd op weg naar puntenverlies op bezoek bij Sassuolo, maar na de rode kaart voor Daniel Boloca veranderde alles: 1-2. Paulo Dybala en voormalig Ajacied Rasmus Kristensen verzorgden de Romeinse doelpuntenproductie. Dankzij de zege klimt Roma naar plek vijf en heeft het evenveel punten als Napoli (24), dat het later op de avond opneemt tegen Internazionale. Sassuolo blijft steken op de vijftiende stek.

Bijzonderheden:

Roma, met Rick Karsdorp in de basisopstelling, moest in de 25ste minuut een tegentreffer slikken. Domenico Berardi gaf de bal scherp voor bij de tweede paal, waar Matheus Henrique dankbaar gebruik van maakte door binnen te tikken: 1-0. Dybala kwam voor rust nog het dichtst bij de gelijkmaker, maar de Argentijn zag Andrea Consigli fraai redden. De daaropvolgende hoekschop leverde niets op voor i Giallorossi.

In de openingsfase na rust kregen zowel Romelu Lukaku als Sardar Azmoun prima mogelijkheden. Eerstgenoemde rondde totaal niet overtuigend af, terwijl de Iraniër naast schoot. Boloca benadeelde zijn ploeg met een smerige tackle op de enkel van Leandro Paredes, waar hij rood voor kreeg. Met tien tegen elf slaagde Roma alsnog in zijn missie.

Een kwartier voor tijd kreeg Roma een strafschop. Kristensen ging na contact met Martin Erlic naar de grond, wat de bezoekers een strafschop opleverde. Dybala schoot zijn strafschop zeer secuur in de rechteronderhoek: 1-1. Daar bleef het niet bij voor de landskampioen van 2001. Dybala speelde Kristensen aan, die zijn schot via Ruan Tressoldi over Consigli in het doel zag vallen: 1-2. Uros Racic kreeg nog de kans op de gelijkmaker, maar het mocht niet zo zijn voor Sassuolo.