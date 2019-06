'Van Gaal zei: 'Je móét nu iets doen.' Hij reageerde: 'Ja, jij gaat eruit'

Zondag kwam naar buiten dat Barry Hughes op 81-jarige leeftijd na een kort ziekbed is overleden. De markante voetbalcoach stond aan het roer bij onder meer Go Ahead Eagles, Sparta Rotterdam en FC Utrecht en zijn jarenlange trainersloopbaan én zangcarrière leverde tal van noemenswaardige anekdotes op. Voetbalzone kijkt uitgebreid terug op het markante leven van de Welshe oefenmeester.

Door Jeroen van Poppel

Hughes werd in 1937 geboren in Caernarfon, Wales. Hij speelde als verdediger in de jeugd van West Bromwich Albion, voordat hij naar Nederland kwam. Als voetballer van Blauw-Wit uit Amsterdam en Alkmaar '54 kon Hughes niet bepaald imponeren; later werd hij als trainer vooral bekend om zijn opvallende karakter. Hij begon als oefenmeester van Alkmaar '54 en was later werkzaam voor HFC Haarlem, Go Ahead Eagles, Sparta Rotterdam, FC Utrecht, MVV Maastricht en FC Volendam.

Waarschijnlijk het bekendste verhaal rond Hughes is zijn aanvaring met Georg Kessler, destijds trainer van AZ'67 en bepaald geen vriend van de Welshman. In 1978 speelde Hughes als coach van HFC Haarlem tegen de Alkmaarders. Toen zijn ploeg onverwachts op voorsprong kwam, haalde hij een rolfluit uit zijn zak en maakte hij zijn collega-trainer belachelijk door herhaaldelijk in diens richting te toeteren. "Dat had te maken met mijn ervaringen bij hem op de trainerscursus", zo zou Hughes jaren later uitleggen op de Engelse televisie.

"Ik had mijn Engelse trainersdiploma, maar moest in Nederland opnieuw examen doen om daar te mogen coachen", herinnerde Hughes zich. "Dus ik ging op cursus in Nederland en Kessler stond daar toen aan de leiding. Hij heeft me twee jaar van hel bezorgd. Hij is een Duitser, en ik heb niks tegen Duitsers, maar hij had een hekel aan het Engelse type trainer. Hij vond het Engelse voetbal maar niks. Het eerste jaar zakte ik voor mijn examen, maar in mijn tweede jaar haalde ik mijn diploma alsnog. En ik heb altijd in mijn achterhoofd gehouden: als ik ooit de kans krijg om hem terug te pakken, dan doe ik het."

"Toen stond de wedstrijd tegen AZ op het programma en heb ik die roltoeter gekocht. Ik bedacht ik me: als we goed spelen en de wedstrijd winnen, ga ik elke keer dat we scoren naar hem toeteren. En het ging goed, het team speelde geweldig en we wonnen dat duel met 3-2. Elke keer dat hij de dug-out uitkwam en zijn team wilde coachen, riep ik: 'Hey George'! Vervolgens toeterde ik. Ik heb hem belachelijk gemaakt, net zoals hij me belachelijk maakte op de cursus", lachte Hughes.

Zo zijn er nog tal van andere anekdotes over Hughes. Hij is verantwoordelijk voor de naamsverandering van Go Ahead Eagles, dat aanvankelijk kortweg Go Ahead heette. Verder geldt hij als de ontdekker van Ruud Gullit, die hij op zestienjarige leeftijd van DWS overhaalde naar zijn club HFC Haarlem. Bij die club wekte Hughes sympathie door eigenhandig supporters op te halen voor wedstrijden in een bus. In 1979 was hij als Haarlem-trainer betrokken bij een incident tegen Vitesse. De Welshman hield op een gegeven moment een uittrap van Vitesse-doelman Ben Nijhuis binnen de lijnen, tot woede van diens ploeggenoot Joop Heezen, die de karakteristieke pet van Hughes' hoofd afsloeg. De oefenmeester werd vervolgens naar de tribune gestuurd.

Voetbalanalist René van der Gijp speelde bij Sparta onder Hughes en bewaart goede herinneringen aan zijn voormalige coach. "Hij is een trainer die ik van mijn levensdagen niet meer vergeet, echt een fenomeen", memoreert Van der Gijp, die een bekende anekdote over zijn oefenmeester bij Sparta en Louis van Gaal, destijds zijn ploeggenoot, ophaalt. "Louis had al heel snel dat hij dacht dat ie echt iets te melden had. Toen speelden we op een gegeven moment uit bij NAC Breda en zei Louis in de rust tegen Hughes: 'Trainer, je moet nu wel iets gaan doen, want zo kan het niet langer.' Daarop reageerde Hughes met: 'Ja, Louis, jij gaat eruit.' Dat was zó pijnlijk. Toen ging Louis zijn schoentjes maar uitdoen", lacht de vaste tafelgast van Veronica Inside.

Hughes was naast zijn trainersloopbaan actief als zanger, acteur en televisiepresentator. Zo scoorde hij in 1981 een grote carnavalshit onder de titel 'Ik wil op m'n kop een kamerbreed tapijt'. Een aantal jaar later bracht hij ook twee albums uit, 'Sing along with Barry' en 'Barry Goes Back To The Forties'. Ook presenteerde Hughes op televisie de Barry Hughes-quiz en speelde hij gastrollen bij het komische duo De Mounties.

Ook Johan Derksen bewaart goede herinneringen aan Hughes, onder wie hij speelde bij Haarlem. "Ik ben onder Hughes uit de Eredivisie gedegradeerd, maar ik heb nog nooit zoveel pret gehad", herinnert de collega van Van der Gijp zich. "Op een gegeven moment kwam het briefje van vijf uit. In die tijd legde Hughes een extra premie voor de spelers klaar. Dan kwamen we in de bestuurskamer en had hij voor iedere speler een stapel vijfjes klaargelegd, dat leek daardoor extra veel geld. Dan hield hij de wedstrijdbespreking en zaten wij allemaal te kwijlen naar dat geld, want we speelden bij Haarlem, vijfjes waren interessant."

Derksen denkt dat zijn nevenactiviteiten als acteur en zanger de trainersloopbaan van Hughes niet ten goede kwamen. "Dan kwam je thuis na een wedstrijd en zette je de tv aan, en zag je daar Hughes een liedje zingen met zo'n tapijttegel op z'n kop", zegt de oud-voetballer. "Topclubs vroegen zich daardoor af: moeten we nou zo'n clown binnenhalen? Terwijl hij een goede trainer was en een uitstekende kerel. Maar hij heeft zijn eigen carrière verpest met die rare carnavalsliedjes."

Zijn oude werkgevers reageren stuk voor stuk bedroefd op het overlijden van Hughes. "Rest in Peace. Met verslagenheid heeft AZ kennis genomen van het overlijden van Alkmaar '54-trainer Barry Hughes'', laat de Eredivisie-club uit Alkmaar weten. "Go Ahead Eagles is bedroefd over het overlijden van Hughes, hoofdtrainer van 1970 tot 1973", klinkt het vanuit Deventer. "Sparta is diep bedroefd vanwege het bericht dat voormalig trainer Hughes is overleden. Hij was net als bij al zijn andere clubs zeer geliefd op Het Kasteel", voegt Sparta daaraan toe.