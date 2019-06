Peter Bosz diplomatiek over Ajax-target: ‘Ik vind het wel een goede speler’

Peter Bosz zag Julian Brandt onlangs naar Borussia Dortmund vertrekken. De trainer van Bayer Leverkusen is dus op zoek naar een adequate vervanger van de aanvallende middenvelder annex aanvaller. In De Tafel van Kees van FOX Sports werd zondagochtend Martin Ödegaard naar voren geschoven als potentiële opvolger van Brandt, maar Bosz liet zich niet in zijn kaarten kijken.

“Ik houd van goede spelers en ik vind Ödegaard wel een goede speler”, stelt de voormalig oefenmeester van Ajax op diplomatieke wijze op de vraag van Hans Kraay junior of de middenvelder van Vitesse op zijn lijstje staat. “Brandt is echt een heel bijzondere speler en die zullen wij niet een op een kunnen vervangen. Dat zullen we ook in de manier van spelen wellicht moeten opvangen.”

“Ödegaard is een goede speler en ik bemoei me wel met zulke zaken, maar beslis dat niet“, verwijst Bosz naar Simon Rolfes, collega van de trainer bij die Werkself. De oud-speler fungeert bij Leverkusen als technisch directeur en is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het aan- en verkoopbeleid bij de nummer vier van de Bundesliga.

Voor Ödegaard, afgelopen seizoen op huurbasis actief in Arnhem, is de toekomst ongewis. Zijn contract bij Real Madrid loopt door tot medio 2021, maar het is niet waarschijnlijk dat trainer Zinédine Zidane hem volgend seizoen toevoegt aan zijn selectie. De Noorse middenvelder werd afgelopen woensdag door De Telegraaf bij de Johan Cruijff ArenA gesignaleerd. Naar verluidt was hij daar voor een gesprek met directeur spelerszaken Marc Overmars en ging de conversatie over een tweejarige huurdeal met Ajax.