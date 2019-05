De Ligt: ‘Zolang ik onder contract sta bij Ajax, is er een kans dat ik blijf'

Er wordt de laatste tijd veel gezegd en geschreven over de toekomst van Matthijs de Ligt. De negentienjarige verdediger van Ajax wordt begeerd door zo'n beetje de gehele Europese top en wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Barcelona. In gesprek met de NOS benadrukt De Ligt dat hij nog geen keuze heeft gemaakt.

“Ik weet het nog niet. Er wordt heel veel geschreven en gezegd. Dat is het hele jaar al zo. Ik laat mij er niet gek door maken, dus ik heb er geen moeite mee dat er zoveel geschreven wordt. Frenkie heeft al een keuze gemaakt en ik nog niet, dat is nu eenmaal maar zo. Je kijkt wat het beste voor jou is, daarin maak je je eigen beslissing. Kiezen.. Ja, wat is kiezen? Er zijn meerdere clubs die belangstelling hebben, dat klopt”, stelt De Ligt. De aanvoerder van Ajax krijgt vervolgens de vraag of hij een droomclub heeft.

“Ik heb niet echt een droomclub buiten Ajax. Het was altijd mijn droom om voor Ajax te spelen en dat is gelukt. Ik kijk naar wat het beste voor mijn carrière is en waar ik me het beste kan ontwikkelen. Het is het fijnst om een voorbereiding te starten bij Ajax of een andere club. Zolang ik onder contract sta bij Ajax, is de kans er zeker dat ik blijf”, zo gaat de verdediger verder. De Ligt is naar eigen zeggen nog niet ‘interviewmoe’ na dit seizoen.

“Ik vind het altijd leuk om de journalisten een beetje te dollen”, glimlacht De Ligt. “Of ik de kar trek, is aan jullie om te bepalen. Als aanvoerder moet je verantwoordelijkheid nemen, interviews geven of een woordje doen is daarin belangrijk. Dat vind ik geen probleem.” Na het drukke seizoen met Ajax wacht nu nog de finaleronde van de Nations League, waarin Oranje in de halve finale tegenover Engeland staat. “Iedereen kan zich wel opladen voor een wedstrijd tegen Engeland. Natuurlijk zijn er een aantal jongens die tussendoor rust hebben gehad, wij hebben met Ajax veel wedstrijden gespeeld en zijn nog aardig fit.”