Gezworen Chelsea-vrienden tegenover elkaar in ‘finale van 200 miljoen’

Bij het horen van de naam Chelsea denken voetballiefhebbers overal ter wereld automatisch aan John Terry en Frank Lampard. De noeste verdediger en de onvermoeibare middenvelder waren jarenlang boegbeelden van the Blues en veroverden gezamenlijk de Champions League en Europa League en meerdere keren de landstitel, FA Cup en EFL Cup. Terry kwam tot 717 optredens en was tot zijn afscheid in 2017 dertien jaar lang de onbetwiste aanvoerder. Lampard heeft 648 wedstrijden achter zijn naam staan en is met 211 doelpunten all time topscorer van de Londense club. Een ander record is ook in handen van Lamps. De oud-middenvelder speelde maar liefst 164 opeenvolgende duels in de Premier League en die mijlpaal staat nog steeds als een huis.

Door Rian Rosendaal

Het absolute hoogtepunt van hun beider loopbaan vond plaats op 19 mei 2012, op een zaterdagavond in de Allianz Arena te München. In de door Arjen Robben zo verfoeide Champions League-finale, de vleugelaanvaller miste namens Bayern München een strafschop in de verlenging, zegevierde Chelsea na het nemen van strafschoppen. Lampard bleef ijzig kalm vanaf elf meter, de geschorste Terry keek vanaf de tribune tevreden toe hoe het elftal van toenmalig manager Roberto Di Matteo een onwaarschijnlijk geacht huzarenstukje opvoerde. Didier Drogba, een ander boegbeeld uit het recente Chelsea-verleden, joeg de beslissende strafschop tegen de touwen. Terry, geschorst vanwege een rode kaart in het halvefinaleduel met Barcelona, stormde naar beneden, kleedde zich snel om en stortte zich in volledig tenue in het feestgedruis op het veld van het totaal ontredderde Bayern.

De spijkerharde verdediger uit de Londense wijk Barking, die via de jeugdopleiding van Chelsea in de hoofdmacht belandde en op Stamford Bridge uitgroeide tot een clublegende, speelde na het 'Wonder van München' nog vijf seizoenen voor zijn grote liefde uit West-Londen, om uiteindelijk na een jaar bij Aston Villa zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. Lampard verliet Chelsea in 2014 en kende nog avonturen bij Manchester City en New York City FC. Bij zijn afscheid als speler werd nog maar eens duidelijk hoe hecht de vriendschap met Terry is. Laatstgenoemde kwam via een post op Instagram met een lofzang op zijn boezemvriend. “Een gentleman zowel op als naast het veld, een leider in de kleedkamer en als ik met iemand in de loopgraven zou moeten zitten, zou jij het zijn. Een goede vader voor je twee prachtige meiden en ik ben er trots op om je mijn vriend te noemen. Veel geluk in de toekomst en wat je ook zal doen: het zal een enorm succes worden. Love YaLampsy. Legende, held, inspiratie + de beste ooit.”

De eerste stappen in het trainersvak

De Engelse topspelers van weleer hebben het veld verruild voor de dug-out. Terry bleef Aston Villa trouw en fungeert tegenwoordig als rechterhand van manager Dean Smith. Lampard werd op 31 mei 2018 aangesteld als manager van Derby County en eindigde in zijn eerste seizoen als technisch eindverantwoordelijke op de zesde plaats in de Championship, waardoor een plaats in de play-offs om promotie verzekerd was. The Rams bereikten de finale ten koste van Leeds United (2-4 overwinning na een 0-1 nederlaag op eigen veld). Villa, de nummer vijf van afgelopen seizoen, rekende over twee wedstrijden af met West Bromwich Albion. Op de 2-1 overwinning op Villa Park volgde een 1-0 nederlaag buitenshuis, maar de aansluitende strafschoppen werden beter genomen, waardoor Terry en consorten zich mogen opmaken voor de finale tegen de manschappen van Lampard. Maandagmiddag om 16.00 uur klinkt het eerste fluitsignaal op Wembley. The Villans keren bij winst na een absentie van drie seizoenen terug op het hoogste niveau. De aanhang van Derby, waar Kelle Roos en Florian Jozefzoon onder contract staan, wacht al sinds 2008 op Premier League-voetbal in het Pride Park Stadium.

Beide ploegen staan voor de derde keer deze voetbaljaargang tegenover elkaar. Voormalig Europa Cup I-winnaar Villa, met ex-Ajacied Anwar El Ghazi in de gelederen, sloot beide ontmoetingen winnend af en hoefde daarnaast geen enkel doelpunt te incasseren (0-3 en 4-0). Zo makkelijk zal het deze maandag waarschijnlijk niet gaan. Het finaleduel van de play-offs in de Championship staat doorgaans bol van de spanning, maar goed voetbal is in de meeste gevallen een utopie. De sfeer op de tribunes daarentegen zal als vanouds opperbest zijn. Naast een plaats in het voetbalwalhalla van Engeland staat er ook een bedrag van ongeveer 200 miljoen euro op het spel, een bedrag waar de gemiddelde Nederlandse club alleen maar van kan dromen.

Terry en Lampard ontmoeten elkaar als vrienden, maar zeker ook als professionals. De veertigjarige keuzeheer van Derby kijkt uit naar de titanenstrijd op Wembley, zo blijkt uit de persconferentie voorafgaand aan de clash van maandag. “John is een goede vriend en het was een voorrecht om zo lang met hem te mogen spelen. Een van ons zal na afloop dolgelukkig, de ander niet. Zo gaan die dingen in de voetballerij. We hebben in ieder geval allebei een succesvol seizoen achter de rug. We zijn allebei professionals en zo benaderen we de wedstrijd van maandag ook.”

'Ik kan de toekomst niet voorspellen'

Hoe de finale ook afloopt, een van de twee keert volgend seizoen eenmalig terug op het door hun zo geliefde Stamford Bridge. Lampard weet dat hij wordt genoemd als mogelijke opvolger van Maurizio Sarri, die er naar verluidt niet goed opstaat bij eigenaar Roman Abramovich en hevig wordt gelinkt aan de trainerspositie bij Juventus, waar Massimiliano Allegri na dit seizoen vertrekt. Desondanks voelt de gewezen middenvelder er weinig voor om openlijk te speculeren over een terugkeer. “Sarri is met zijn ploeg in voorbereiding op een finale (de Europa League-finale tegen Arsenal van aanstaande woensdag, red.), net als wij. De geruchten doen het hele jaar al de ronde, mede door onze goede prestaties.”

“Daarnaast heb ik dertien jaar voor Chelsea gespeeld, dus de link is snel gelegd. Meer wil ik er eigenlijk niet over zeggen. Ik ben gefocust op maandag, de finale is het enige dat telt. Ik heb hier nog een tweejarig contract en verder kijk ik niet. Toen ik begon als manager zeiden veel mensen al heel snel: Het moet voor jou een droom zijn om ooit Chelsea te coachen. Mijn wens is vooral dat ik in mijn huidige betrekking successen boek. Ik kan de toekomst niet voorspellen. Ik leef volledig in het hier en nu”, aldus Lampard op het perspraatje.

De 38-jarige Terry was in maart een stuk duidelijker over zijn ambities op trainersgebied. Een terugkeer bij Chelsea staat bovenaan zijn wensenlijstje. “Dat is de ultieme droom”, liet de oud-captain twee maanden geleden optekenen door Sky Sports. “Ik denk dat Lampard er ook zo over denkt. Er is daar echter voorlopig nog geen sprake van. Ik moet eerst vlieguren maken in het trainersvak. Pas op het toppunt van mijn trainersloopbaan is het een optie. De komende vijf, zes jaar zie ik het niet gebeuren, of het moet wel heel gek lopen. Een terugkeer op The Bridge zou wel te gek zijn, dan zou echt een droom in vervulling gaan.”

Terry als manager van Chelsea, het kan in iedereen geval de goedkeuring wegdragen van voormalig aanvoerder Dennis Wise, die in 1998 de Europacup II veroverde met the Blues. “Ik zou mijn geld op John zetten, ik denk dat hij een streepje voor heeft op Frank”, zegt Wise in gesprek met de Daily Mail. “Ze hebben allebei de ambitie. Ze zijn echt aan elkaar gewaagd, in meerdere opzichten. John heeft als assistent-manager voor een andere weg gekozen en kan hierdoor veel leren van de manager. Ze hebben allebei van dichtbij gezien hoe managers als José Mourinho en Carlo Ancelotti te werk gingen. Maar in hun huidige rol krijgen ze alle details van het trainersvak mee. De planning, de voorbereiding, de tactische analyses en de gesprekken die in het kantoor van de manager worden gevoerd.”

'Ik heb nog een tweejarig contract bij Chelsea'

Sarri wil ondanks de aanhoudende geruchten van geen wijken weten en gelooft niet dat zijn toekomst afhankelijk is van het resultaat in de Europa League-finale tegen Arsenal van aanstaande woensdag. “Als de situatie zo is, zou ik onmiddellijk vertrekken“, zei de Italiaanse manager afgelopen week tegen Goal. “Ik moet dan nu in negentig minuten tien maanden werk redden. Je bent blij met mijn werk of niet, zo simpel is het. Ik zou heel graag in de Premier League willen blijven en Chelsea is een van de belangrijkste clubs in deze competitie. Mijn toekomst is voorlopig woensdag, zo verwacht ik. Ik moet denken aan de finale op dit moment.“ Een vervolg van zijn loopbaan bij Juventus ligt in de lijn de verwachtingen, maar Sarri houdt zich op de vlakte. “Ik heb nog een contract voor twee jaar, dus ik heb geen contact met andere clubs. Na de finale moet ik eerst met de club praten, want ik wil weten of ze tevreden over mij zijn. That's it.”

Mocht het bestuur van Chelsea de samenwerking met Sarri na een seizoen verbreken, dan staan Terry en Lampard binnen een mum van tijd bovenaan het kandidatenlijstje van de Engelse bookmakers. Mocht een van beide, of allebei in een duofunctie, terugkeren in de hoedanigheid van manager, dan zou dat een breuk zijn met het verleden, waarin sinds de komst van Abramovich in 2003 steevast werd gekozen voor gelouterde managers. Niet alleen de door Wise gememoreerde Mourinho en Ancelotti dienden Chelsea, ook grote namen als Antonio Conte, Guus Hiddink en Luiz Felipe Scolari waren werkzaam bij de vijfvoudig kampioen van Engeland. Daarnaast werden honderden miljoenen uitgegeven aan spelers. Met de aanstelling van een van de oud-spelers is het zeer waarschijnlijk dat er meer kansen komen voor zelfopgeleide talenten, wat de band met het doorgaans kritische Chelsea-publiek alleen maar kan versterken. Terry en Lampard vanaf augustus 2019 in de dug-out van Chelsea, het zou de cirkel rond maken.