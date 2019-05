Toekomst Nederlanders ongewis na drastisch besluit Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain voert drastische veranderingen door in het jeugdbeleid. De Franse topclub meldt vrijdag via de officiële kanalen dat er met ingang van volgend seizoen geen reserveteam meer zal bestaan. PSG Onder-19 daarentegen zal een nog belangrijkere rol krijgen in de opleiding van spelers voor de hoofdmacht van trainer Thomas Tuchel.

Het besluit is mede genomen door het gegeven dat veel jeugdspelers bij gebleken geschiktheid de B-selectie overslaan en direct aan de selectie van Tuchel worden toegevoegd. PSG Onder-19 zal voortaan deelnemen aan de UEFA Youth League en de Premier League International Cup. Daarnaast zal het jeugdelftal ook gewoon een plaats krijgen in de reguliere competitie in Frankrijk.

De toekomst van Leeroy Echteld, tot afgelopen seizoen trainer van het reserve-elftal van PSG, is hierdoor onzeker geworden. Dat geldt ook voor verdediger Levi Opdam, die sinds januari in Parijs speelt en een verleden heeft bij AZ. Mitchel Bakker, die in januari een transfer naar PSG op het laatste moment zag afketsen, weet niet of hij zich binnenkort alsnog mag melden in het Parc des Princes. Het contract van de achttienjarige verdediger met Ajax loopt af en het was de bedoeling dat de Noord-Hollander zich daarna bij de topclub uit Frankrijk zou voegen.