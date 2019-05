PSV wil na ‘tal van pogingen’ eindelijk duidelijkheid van magnaat Casal

PSV hoopt deze week in gesprek te kunnen gaan met Paco Casal, de zaakwaarnemer van Gastón Pereiro. De nummer twee van het voorbije Eredivisie-seizoen maakt zich zorgen om de contractsituatie van Pereiro: omdat de middenvelder nog maar een jaar vastligt, moet er iets gebeuren. Tot dusver krijgt de club echter weinig bemoedigende signalen vanuit het kamp-Pereiro.

Volgens het Eindhovens Dagblad heeft mediamagnaat Casal 'tal van pogingen' van PSV om het contract van Pereiro te verlengen laten lopen. De krant houdt er rekening mee dat de zaakwaarnemer het verloop van de Copa América afwacht. Als Pereiro zich laat gelden in dienst van Uruguay, zou er meer belangstelling kunnen komen voor de zevenvoudig international van het Zuid-Amerikaanse land.

De Copa América vindt plaats van half juni tot begin juli. Er zou ook op dit moment al belangstelling zijn voor Pereiro, maar het is onduidelijk hoe concreet de interesse is en waar die vandaan komt. Omdat het contract van Pereiro na komend seizoen afloopt, moet hij deze zomer vertrekken of bijtekenen, indien PSV een transfervrij vertrek wil voorkomen.

Pereiro kwam in 2015 voor zesenhalf miljoen over van Club Nacional. Hij noteerde het afgelopen seizoen 27 wedstrijden in de Eredivisie, waarvan 23 als basisspeler. In de laatste competitiewedstrijd van het seizoen, afgelopen woensdag tegen Heracles Almelo, stond Pereiro 79 minuten op het veld. De aanvallende middenvelder was goed voor tien doelpunten en zes assists.