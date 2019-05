Slutsky vergelijkt met auto: ‘Dit valt buiten de garantie, dan loop je risico’

Voor Vitesse staat dinsdagavond de return van de halve finale van de play-offs om Europees voetbal op het programma. De Arnhemmers moeten in eigen stadion een 2-1 nederlaag tegen FC Groningen goedmaken om de volgende fase te bereiken. Trainer Leonid Slutsky stelt dat zijn ploeg op de laatste benen loopt.

“Ik vergelijk het met een auto. Daarbij heb je altijd garantie op de motor en alle andere onderdelen, maar wel tot een bepaald aantal kilometers. Dit valt buiten de garantie en dan loop je risico op problemen”, zegt Slutsky in gesprek met FOX Sports. De winnaar van de play-offs pakt een ticket voor de tweede voorronde van de Europa League. De trainer van Vitesse benadrukt dat zijn ploeg daarmee in feite nog niks heeft.

“Het zijn tien wedstrijden voordat je in de groepsfase van de Europa League zit. Als je dus de play-offs in Nederland wint, heb je nog niks. Alleen een promotie om in de voorronde van de Europa League te starten. Dus eigenlijk loopt deze competitie van mei tot en met augustus en dat is dan inclusief vakantie en voorbereiding. Maar het is ook een speciale ervaring”, concludeert de oefenmeester. Mohammed Dauda is voor de wedstrijd tegen Groningen de enige fitte spits in de selectie van Slutsky.

“Als we met een grote spits spelen, zoals Tim Matavz, dan kan iedereen de andere spits zijn. Maar nu is het anders: wie fit is, staat aan de aftrap”, vertelt Slutsky over zijn selectie. Hij stelt dat de situatie voor Vitesse nu anders dan normaal is. “Ja, het verandert voor ons en ook voor Groningen. Groningen heeft nu als hoofddoel om geen goal tegen te krijgen, terwijl wij juist als eerste opdracht hebben om te scoren.”