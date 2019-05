‘Ik heb me elke week gemeten met Dusan Tadic en Hakim Ziyech’

Nasser El Khayati was dit seizoen een van de absolute smaakmakers bij ADO Den Haag. De middenvelder was in 33 wedstrijden goed voor maar liefst 17 doelpunten, waardoor hij op de topscorerslijst op gelijke hoogte staat met Hirving Lozano en alleen Adrián Dalmau, Luuk de Jong en Dusan Tadic boven zich hoeft te dulden. Met 12 assists draaide hij bovendien ook bovenin die categorie mee.

“Dit was het beste jaar uit mijn carrière. Ik hoor vaak hoe ik zulke goede statistieken kan hebben bij ADO, maar ik doe gewoon waar ik goed in ben. Ik loer op mijn momenten en ik heb er niet veel nodig”, vertelt hij in gesprek met Omroep West. De spelmaker van de Hagenaars hield de concurrentie gedurende het seizoen goed in de gaten: “Ik heb me elke week gemeten met Dusan Tadic en Hakim Ziyech.”

Tadic eindigde de voetbaljaargang met dertien assists, terwijl Ziyech er zelfs nog een meer kon noteren. “Ja, ik heb echt elke keer gekeken. Tadic stond op dertien assists. Hem had ik graag willen inhalen. Het is uiteindelijk niet gelukt, maar ik probeer me wel met zulke spelers te meten.”

El Khayati heeft door zijn goede prestaties van het seizoen de aandacht getrokken van andere clubs en de middenvelder kan niet ontkennen dat hij zijn seizoen deze zomer hoopt te kunnen verzilveren: “Vorig jaar was dat ook zo, maar toen koos ik voor een langer verblijf. Als ik écht had geforceerd, had het in de winter ook gekund. Maar ik ben gelukkig bij ADO.” De dertigjarige El Khayati ligt nog één seizoen vast in Den Haag.