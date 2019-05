Benfica onttroont FC Porto en pakt vijfde landstitel in zes seizoenen

Benfica heeft FC Porto onttroond als landskampioen van Portugal. De ploeg van trainer Bruno Lage won zaterdagavond op de laatste speeldag van het seizoen met speels gemak van middenmoter Santa Clara (4-1) en verzekerde zich zo van de 37ste landstitel in de clubhistorie.Titelconcurrent Porto rekende op eigen veld af met het Sporting Portugal van Marcel Keizer (2-1), maar dat was uiteindelijk niet voldoende om Benfica te achterhalen.

Op voorhand had Benfica aan een gelijkspel voldoende om de vijfde landstitel in de laatste zes seizoenen veilig te stellen, maar de ploeg van Lage trakteerde zijn supporters uiteindelijk op een tamelijk enerverende avond. Santa Clara had in het Estádio da Luz werkelijk niets in de melk te brokkelen en keek bij rust al tegen een onoverbrugbare achterstand aan.

Haris Seferovic opende na een kwartier voetballen de score. De Zwitserse aanvaller werd in het strafschopgebied vrijgespeeld door Andreas Samaris en schoot vervolgens knap raak. De 2-0 kwam luttele minuten later van de voet van João Félix. Het Portugese wonderkind kapte een verdediger van Santa Clara fraai uit en trof uiteindelijk met een verwoestende uithaal doel.

Daarmee was de koek in de eerste helft echter nog niet op voor Benfica, want via Rafa Silva scoorde men op slag van rust ook nog eens voor een derde maal. Vlak na de onderbreking completeerde Seferovic het kwartet voor Benfica, maar daarna ging de storm van de thuisploeg liggen. Santa Clara kon via César Martins wat terugdoen en hoefde in het laatste halfuur uiteindelijk geen doelpunten meer te slikken.