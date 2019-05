PSV pakt door: ‘Ik wil minder vaak gaan kiezen voor de veilige optie’

Koen Oostenbrink heeft zijn eerste profcontract bij PSV ondertekend, zo maakt de club zaterdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De negentienjarige middenvelder signeerde in het Philips Stadion een contract tot de zomer van 2021. Oostenbrink maakt al sinds zijn negende deel uit van de jeugdopleiding van PSV en sluit na de zomer aan bij Jong PSV.

De jongeling, die afgelopen seizoen onder trainer Ruud van Nistelrooij voor PSV Onder-19 speelde, noemt zijn contract het hoogtepunt in zijn loopbaan tot dusver. "Ik heb me goed kunnen ontwikkelen en wil me volgend seizoen laten zien bij Jong", vertelt Oostenbrink. Hij wordt door PSV omschreven als een multifunctionele speler, die het beste tot zijn recht komt op het middenveld. Indien nodig kan Oostenbrink ook in een defensieve rol kan spelen.

"De komende jaren ga ik aan de slag met verbeterpunten, zoals meer risico in mijn spel leggen, minder vaak kiezen voor de veilige optie en één-tegen-één-situaties. Ik wil me zo goed mogelijk ontwikkelen", maakt het jeugdproduct duidelijk. Het vastleggen van Oostenbrink betekent voor PSV de tweede contractondertekening in twee dagen. Vrijdag werd de achttienjarige middenvelder Damien Timan voor drie seizoenen vastgelegd.

Als het aan de clubleiding ligt, blijft het niet bij Timan en Oostenbrink. Volgens het Eindhovens Dagblad is technisch manager John de Jong met meerdere talenten in gesprek. Op 'niet al te lange termijn' zullen onder meer de zeventienjarige Dennis Vos en de achttienjarige Mees Kreekels hun eerste profcontract ondertekenen, zo is de verwachting.