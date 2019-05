Wijnaldum begrijpt niets van bondscoach Brazilië, Van Persie pakt groots uit

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

De Braziliaanse bondscoach Tite maakte vrijdag zijn selectie bekend voor de Copa América van aankomende zomer in eigen land. Ajax-aanvaller David Neres is een van de spelers die zich mag opmaken voor het continentale eindtoernooi. Fabinho behoort niet tot de uitverkorenen en daar begrijpt Liverpool-teamgenoot Georginio Wijnaldum maar weinig van.

Robin van Persie speelde vorige week zijn laatste wedstrijd als profvoetballer. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal pakte groots uit voor zijn afscheidsfeest en deelde dagen later nog tal van foto’s en video’s via Instagram.

Manchester United speelde vorige week zijn laatste wedstrijd van het seizoen. Tal van spelers van de Engelse grootmacht zijn voor vakantie inmiddels uitgewaaid naar verre oorden. Romelu Lukaku is naar de Verenigde Staten vertrokken en Anthony Martial verblijft momenteel in Egypte. Nemanja Matic geeft zijn vakantiebestemming niet prijs, maar vermaakt zich ogenschijnlijk eveneens opperbest.





ADO Den Haag plaatste zich op een haar na niet voor de Play-Offs voor Europees voetbal en dat kwam de spelers van de club niet slecht uit. Een groep spelers van ADO, bestaande uit onder anderen Giovanni Troupée, Aaron Meijers en Tom Beugelsdijk, vertrok snel na de laatste competitiewedstrijd van afgelopen woensdag tegen Willem II naar Ibiza.

Beugelsdijk stuurde vanaf het Spaanse feesteiland de digitale felicitaties door naar zijn jarige partner Melanie Wapenaar.

Ook voor Kevin Strootman was het feest: de middenvelder van Olympique Marseille vierde deze week de verjaardag van zijn nichtje.