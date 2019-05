Milan Skriniar: ‘De supporters vroegen of ik mijn naam wilde veranderen’

Milan Skriniar stapte twee jaar geleden voor 28 miljoen euro over van Sampdoria naar Internazionale. De Slowaakse centrale verdediger heeft er inmiddels ruim tachtig duels opzitten voor I Nerazzurri en is alleen maar meer waard geworden. In de media kwam inmiddels zelfs de naam van Real Madrid voorbij, maar in dit exclusieve interview zegt hij geen contact te hebben gehad met de Madrilenen en deze week heeft hij zijn contract in Milaan verlengd. In onderstaand vraaggesprek stelt hij onder meer de ideale verdediger samen en vertelt hij over zijn sterkste tegenstanders.

