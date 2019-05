Buffon kan doorgaan tot na 42e verjaardag: ‘Ik heb een aanbieding gehad’

Gianluigi Buffon leek vorig jaar een punt achter zijn loopbaan te zetten toen zijn zeventienjarige dienstverband bij Juventus ten einde kwam. De zeer ervaren doelman koos er echter voor om nog een nieuw avontuur aan te gaan bij Paris Saint-Germain en zijn periode in het Parc des Princes lijkt er niet na één seizoen al op te zitten. Les Parisiens hebben de momenteel 41-jarige keeper namelijk een nieuwe aanbieding gedaan.

Buffon tekende vorig jaar een eenjarig contract in de Franse hoofdstad, inclusief een optie om nog een seizoen langer door te gaan. Voor het zover is zullen beide partijen wel in moeten stemmen met een verlenging en PSG heeft nu de eerste zet gedaan: “De club heeft me een verlenging aangeboden en dat maakt me enorm blij”, vertelt Buffon aan Sky Uno.

“We zullen een paar dagen nemen om dit project verder te onderzoeken en dan kijken we of we allebei van mening zijn dat het een goede zaak is om door te gaan. Het gaat goed in Parijs. Ik heb op 41-jarige leeftijd een buitengewone ervaring opgedaan. Ik arriveerde met de overtuiging dat ik als speler en als mens een rol zou gaan spelen en dat heb ik hier ook gevonden.”

Buffon, die in januari van het aankomende jaar zijn 42e verjaardag viert, deelde dit seizoen de verantwoordelijkheden onder de lat met Alphonse Areola en stond in totaal 24 keer onder de lat bij PSG. De doelman won met zijn ploeg de Franse landstitel, wat het tiende landskampioenschap uit zijn loopbaan betekende na negen titels met Juventus. Als Buffon ervoor kiest een jaar langer door te gaan, gaat hij zijn 25e profseizoen in.