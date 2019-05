Hugo Borst slikt vernietigende woorden in: ‘Ik denk dat ze onderschat zijn’

FC Emmen sloot het seizoen woensdagavond in stijl af. De promovendus won op eigen veld met 1-0 van FC Groningen en eindigt zodoende met 38 punten uit 34 competitieduels op een veertiende plaats in de Eredivisie. Emmen zal zodoende ook volgend seizoen actief zijn in de Eredivisie en daar had Hugo Borst aanvankelijk niet op gerekend.

De analist haalde eerder dit seizoen nog vernietigend uit naar de ploeg van trainer Dick Lukkien. Borst noemde Emmen in augustus een 'campingelftal', nadat men met 5-0 had verloren op bezoek bij Ajax. Inmiddels komt hij terug op die woorden. "Ik vond Emmen in die wedstrijd een stel uitgezakte toeristen. Maar ze hebben zich geweldig hersteld", wordt Borst geciteerd door RTV Drenthe.

"Het is knap als je je één wedstrijd voor het einde veilig speelt. Een diepe buiging voor FC Emmen en Dick Lukkien in het bijzonder", vervolgt Borst. "Ik denk dat Lukkien mij niet nodig heeft om zijn jongens scherp te krijgen. Maar de pers is wel vaak de vijand en dat kan soms werken. Als je daar beter van kan worden, moet je dat gewoon doen."

Borst merkt op dat Emmen met de maanden als elftal groeide. "Wat ze vooral goed hebben gedaan, is enorm verrassend presteren in uitwedstrijden. Ik denk dat Emmen onderschat is. Maar ze moeten zich realiseren dat daar volgend seizoen geen sprake meer van is. Het tweede jaar is vaak ook het moeilijkst."