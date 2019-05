Galatasaray poetst in doldwaze slotfase treffer van Manu weg en wint beker

Galatasaray heeft voor de achttiende keer beslag gelegd op de Turkse beker. Akhisar Belediyespor kwam via Elvis Manu op voorsprong, maar zag die marge in een tumultueuze slotfase verdampen. Galatasaray kreeg twee strafschoppen, terwijl Akhisar Belediyespor het duel besloot met tien man. Door doelpunten van Sinan Gümüs, Sofiane Feghouli en Mbaye Diagne won de ploeg van trainer Fatih Terim uiteindelijk met 1-3.

Bij Akhisar Belediyespor, de huidige nummer achttien van de Süper Lig, stond Manu in de finale van de Turkse beker aan de aftrap. Ryan Donk en Ömer Bayram zaten bij Galatasaray, dat met Medipol Basaksehir strijdt om de landstitel in de Süper Lig, op de reservebank. Na elf minuten leek Cimbom al op voorsprong te komen via Henry Onyekuru, maar zijn treffer werd geannuleerd wegens buitenspel. Voor rust kreeg ook Mbaye Diagne nog een mogelijkheid om te scoren te openen, al ging zijn kopbal over.

Kort na rust opende Manu namens Akhisar Belediyespor de score in de bekerfinale, nadat hij het eindstation was van een snelle aanval. Na een uur spelen kreeg Galatasaray een buitenkans om de stand gelijk te trekken, toen de bal op de stip ging na een overtreding van Hélder Barbosa op Martin Linnes. Diagne faalde echter vanaf elf meter. Een kwartier voor tijd kreeg Cimbom een nieuwe kans om de stand gelijk te trekken, andermaal vanaf elf meter. Diagne ging naar de grond in een duel met Miguel Lopes, die een tweede gele kaarten kreeg en de kleedkamer kon gaan opzoeken.

Deze keer mocht Sinan Gümüs aanleggen vanaf elf meter en hij faalde niet: 1-1. Kort voor tijd kwam Galatasaray op voorsprong, toen Sofiane Feghouli op aangeven van Mariano bij de tweede paal het leer tegen de touwen kopte. In blessuretijd volgde de definitieve beslissing. Een vrije trap van Younès Belhanda werd door Diagne met het hoofd gepromoveerd tot doelpunt, waarmee hij de eindstand op 1-3 bepaalde en Galatasaray voor de achttiende keer de Turkse beker bezorgde. Voor Galatasaray wacht nu komende zondag de thuiswedstrijd tegen Basaksehir, een direct duel om de landstitel.