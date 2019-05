Real Madrid maakt werk van doelwit van 170 miljoen

Hatem Ben Arfa beschikt bij Stade Rennes over een aflopend contract. Sevilla en Real Betis willen de aanvallende middenvelder deze zomer graag inlijven. (Diverse Spaanse media)

Manchester United is steeds meer bereid afstand te doen van de middenvelder, die wordt getaxeerd op 170 miljoen euro.

(The Independent)