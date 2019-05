Gerbrands komt niet met excuus: ‘Maar procedure lijkt nergens op’

Ajax schopte het dit seizoen tot de halve finales van de Champions League en om de Amsterdammers zoveel mogelijk voorbereidingstijd te gunnen, gooide de KNVB enkele malen het speelschema van de Eredivisie op de schop. Dit kwam de voetbalbond echter wel op de nodige kritiek te staan en onder meer PSV was niet te spreken over de gang van zaken. Algemeen directeur Toon Gerbrands komt via de officiële kanalen van zijn club nog een keer terug op de gang van zaken.

De sportbestuurder geeft aan intern bij een KNVB-vergadering al zijn mening over de manier van werken te hebben gegeven. Hij is dan ook niet van plan om na dit seizoen met de bond te gaan evalueren: “Er wordt een nieuw programma samengesteld voor het volgende seizoen en dan zullen ze er absoluut rekening mee gaan houden dat dit geen tweede keer gaat gebeuren.” Gerbrands benadrukt dat hij de keuze van de voetbalbond om wedstrijden te verschuiven begrijpt, maar dat het hem met name gaat over de manier waarop dit aangepakt werd.

“Wij hebben er een tijd gesprekken over gevoerd, maar wij waren op een paar punten, en laat ik het voorzichtig uitdrukken, verrast over de manier waarop de KNVB zich gedragen heeft. Het had voorkomen kunnen worden als je een schema maakt waarin je ervan uitgaat dat Nederlandse ploegen ver kunnen komen in Europa”, vervolgt hij zijn verhaal. “Twee jaar geleden dacht heel Nederland dat het Nederlandse voetbal dood was, twee jaar later blijkt het toch wel weer te kloppen. Daar zal je ook rekening mee moeten houden in het schema want dit is een beetje klein denken.”

Gerbrands weigert wel om de veranderingen in het speelschema aan te wijzen als reden waarom PSV naast de landstitel heeft gegrepen: “Nee. Want dan kom ik met excuses en wij hebben hier natuurlijk geen excuus. We weten wanneer we moeten spelen en soms zijn dingen zoals ze zijn. Dat is geen enkele reden dat wij nu de prijs niet hebben, de andere ploeg is gewoon beter.”

De procedure die de KNVB heeft gevolgd omtrent het verplaatsen van de wedstrijden verdient wat betreft de directeur echter geen schoonheidsprijs: “Als je met elkaar duidelijke afspreken maakt over hoe je de dingen oppakt en je wordt op een avond een keer verrast door een telefoontje met ‘niks mee te maken, zo gaan we het doen’, dat vind ik geen manier van handelen. Daar had PSV mee te dealen, daar hadden we geen keuze in. De procedure lijkt nergens op. Ik begrijp wel dat ze de omstandigheden voor Ajax beter wilden maken, dat zouden ze hopelijk ook voor ons hebben gedaan als wij daar hadden gezeten.”