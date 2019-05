Timmer denkt terug aan drama van 2005: ‘Dat was bij Ajax dit jaar ook zo’

Oud-doelman Henk Timmer weet als ervaringsdeskundige hoe lastig het voor Ajax zal zijn om zich zondag op te richten tegen FC Utrecht nadat de ploeg woensdag werd uitgeschakeld in de halve finale van de Champions League. In 2005 werd Timmer met AZ in de laatste seconde van de verlenging uitgeschakeld in de halve finale van de UEFA Cup tegen Sporting Portugal.

Na een 2-1 uitnederlaag was een 3-2 thuisoverwinning niet voldoende voor een plek in de finale. “Het is echt lastig om over de tik die je krijgt heen te stappen. Je beseft dat het zó uniek is wat je had kúnnen halen. Je krijgt lof en complimenten, maar daar koop je geen zak voor", zegt Timmer in gesprek met de NOS. "Niemand had verwacht dat we zo ver zouden komen. Dat was bij Ajax dit jaar ook zo. Vooral de oudere spelers realiseerden zich dat het wellicht nooit meer zou gebeuren.”

In het weekend dat volgde na de uitschakeling in de UEFA Cup, volgde de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. “Toen we het stadion binnenliepen kregen we spontaan applaus van de fans uit Den Haag. We hadden de gunfactor, iedereen leefde mee en vond het sneu dat we er op deze manier uitgingen”, aldus Timmer. De klap bleef nog lang doordreunen in Alkmaar, want de laatste drie duels met ADO, FC Twente en RBC Roosendaal werden verloren.

AZ was op dat moment al wel geplaatst voor Europees voetbal. “Het lukte niet om echt goed af te sluiten. Zonde, want het was uiteindelijk een prachtig seizoen”, vervolgt Timmer. “Voor een trainer is het sowieso lastig, wat moet je zeggen? Alle clichés kennen de spelers wel. Het voordeel voor Ajax is dat ze nog voor een echte hoofdprijs spelen. De titel hebben ze al vijf jaar niet gewonnen. Dat is een extra motivatie die wij niet hadden.”

Ajax wacht nog duels met FC Utrecht en De Graafschap, terwijl concurrent PSV speelt tegen AZ en Heracles Almelo. “Ze zullen zeggen: het gaat ons niet gebeuren dat het kampioenschap ons nog wordt afgepakt. Want als dat ook nog mislukt, komt het dubbel zo hard aan. Maar het was zeker makkelijker geweest als Ajax de finale had gehaald. Dan blijf je in de flow en win je zo'n wedstrijd tegen Utrecht gewoon."