Galatasaray overleeft horrormiddag dankzij doelpuntenmaker én vechtersbaas

Galatasaray heeft zaterdagmiddag in een krankzinnige wedstrijd tegen Rizespor drie punten weten te pakken. De ploeg van trainer Fatih Terim keek in de blessuretijd nog tegen een 2-1 achterstand aan, maar wist de wedstrijd in blessuretijd toch nog te kantelen via Mbaye Diagne, die tweemaal scoorde, een strafschop miste én het aan de stok kreeg met teamgenoot Sinan Gümüs: 2-3. Door de zege heeft de koploper nu drie punten meer dan achtervolger Istanbul Basaksehir, dat dit weekeinde nog wel in actie komt.

Galatasaray won vorige week met 2-0 van Besiktas en begon zo als koploper aan de uitwedstrijd tegen Rizespor, waar Mustafa Saymak als gewoonlijk op de reservebank begon. Het begin van de ploeg van Terim mocht er wezen, want Sofiane Feghouli tekende al na negen minuten voetballen voor de 0-1. De Algerijnse aanvallende middenvelder werd op de rand van het strafschopgebied bereikt door Henry Onyekuru en vond vervolgens de verre hoek.

Daarna gebeurde er lange tijd niets aan de Zwarte Zee, maar in het laatste kwartier voor tijd ontbrandde de wedstrijd volledig. Mykola Morozyuk trof namens Rizespor het aluminium uit een vrije trap, terwijl Mbaye Diagne in minuut 38 een strafschop miste voor Galatasaray, na een overtreding van Marcão. Galatasaray leek de rust vervolgens te gaan halen met een voorsprong, maar in de laatste minuut van de eerste helft moest Cim Bom toch nog de gelijkmaker incasseren.

Vedat Muriqi slalomde fraai langs een verdediger van Galatasaray en verschalkte doelman Fernando Muslera uiteindelijk met een lage schuiver. De koploper had het ook na rust lastig en ontsnapte halverwege de tweede helft, toen Braian Samudio uit een hoekschop op de lat kopte. Vlak erna moest Galatasaray een forse dreun incasseren, doordat de vlak ervoor voor Ryan Donk ingevallen Emre Akbaba ernstig geblesseerd raakte bij een verdedigende actie.

Het uitvallen van Akbaba leek grote invloed te hebben op de spelers van Galatasaray. Rizespor kwam zeventien minuten voor tijd met tien man te staan na een directe rode kaart voor Samudio, maar niet veel later zorgde Aminu Umar voor de 2-1. Galatasaray leek daarna af te stevenen op een nederlaag, maar in de blessuretijd wist de formatie van Terim de wedstrijd via Diagne nog volledig te kantelen. De spits uit Senegal tekende in minuut 92 vanaf de strafschopstip voor de 2-2 en groeide in minuut 97 uiteindelijk uit tot matchwinner.