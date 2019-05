Joël Veltman had andere wissel verwacht: ‘Complimenten voor hem’

Joël Veltman kon ook lange tijd na het laatste fluitsignaal nog niet geloven dat Ajax in de halve finales van de Champions League was uitgeschakeld. “Dit is zo frustrerend. Ik had ook totaal niet het gevoel dat Tottenham Hotspur nog een keer zou scoren. Ik rekende in de slotfase eerder op een doelpunt van ons”, vertelde de verdediger van Ajax woensdag na de 2-3 nederlaag.

Veltman besefte dat Ajax een unieke mogelijkheid op een finaleplaats had laten liggen. 'Deze kans krijgen we waarschijnlijk nooit meer, al hoop ik het wel voor vele spelers die nog een grote toekomst voor zich hebben”, werd hij door het ANP geciteerd. Veltman kwam na een uur spelen, kort na de 2-2, als vervanger van Lasse Schöne in de ploeg. “Ik dacht eerlijk gezegd dat ik Noussair Mazraoui zou vervangen.”

“Complimenten voor hem dat hij ondanks de ramadan de hele wedstrijd door kon. Tottenham ging steeds meer de lange bal spelen, maar we leken stand te houden. Dat het derde doelpunt toch valt, verzin je niet.” Na 45 minuten in de Johan Cruijff ArenA met 2-0 voor via Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech leken de tickets naar Madrid geboekt te kunnen worden. Tottenham kwam in het eerste kwartier na rust terug van 2-0 naar 2-2 via twee goals van Lucas Moura en ook in de extra tijd was het de Braziliaan die André Onana passeerde.

De supporters in de Johan Cruijff ArenA beloonden de spelers van Ajax ondanks de grote teleurstelling na de late 2-3 met een applaus. “De ene speler zat na afloop op het veld te huilen, de ander was juist stil. Het publiek nam ons mee. Dat geeft wel aan hoe trots ze zijn. En we mogen ook ontzettend trots zijn.”