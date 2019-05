Assaidi vertrekt bij FC Twente: ‘Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging’

Oussama Assaidi gaat FC Twente komende zomer verlaten, zo vertelt de dertigjarige vleugelaanvaller in gesprek met Voetbal International. De zeventienvoudig Marokkaans international stond sinds eind 2016 onder contract in Enschede, nadat hij kort zonder club had gezeten. Dit seizoen kon Assaidi bij FC Twente lang niet altijd rekenen op een basisplaats.

In de eerste seizoenshelft stond Assaidi aan de kant met een knieblessure. Na de winterstop ruimde de inmiddels ontslagen Marino Pusic slechts drie keer een plaats in zijn basiself in voor de vleugelaanvaller. Totaal speelde Assaidi dit seizoen elf wedstrijden voor FC Twente. “We zijn kampioen geworden, waardoor het gelukkig voelt alsof we de degradatie hebben weggegumd. Daar ben ik erg blij mee”, laat Assaidi weten. Zijn contract in Enschede loopt af en hij gaat die verbintenis dus niet verlengen.

“Het is jammer dat er intern veel gebeurd is, dat het in die tweeënhalf jaar vaak gerommeld heeft in de club. Maar als liefhebber heb ik genoten van mijn tijd bij FC Twente, met name door het fantastische publiek. Ondanks blessures heb ik altijd steun gevoeld. Daar ben ik de supporters dankbaar voor”, vervolgt de vleugelaanvaller. Hij speelde in tweeënhalf jaar 45 officiële wedstrijden voor FC Twente, waarin hij goed was voor 9 doelpunten en 4 assists.

Assaidi heeft nu opties in binnen- en buitenland. “Ik voel dat ik toe ben aan een nieuwe uitdaging. Het liefst wil ik op niveau spelen. Ik blijf FC Twente een warm hart toedragen, hopelijk gaat het goed met ze in de Eredivisie. Natuurlijk had ik liever een grotere rol gespeeld bij de promotie, maar het oplossen van mijn blessure had tijd nodig. Gelukkig ben ik nu volledig hersteld en kan ik weer vol gaan. De ambitie is er zeker nog”, besluit Assaidi, die in het verleden uitkwam voor onder meer De Graafschap, sc Heerenveen, Liverpool, Stoke City en Al-Ahli.

