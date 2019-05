Ajax - Tottenham: live-uitzending, blessures en vermoedelijke opstellingen

'De grootste wedstrijd ooit in de Johan Cruijff ArenA', zo bestempelde Erik ten Hag het duel van woensdagavond tussen Ajax en Tottenham Hotspur. De Amsterdammers staan op de rand van een prestatie die voorafgaand aan dit seizoen niemand had kunnen voorspellen. Voor het eerst sinds 1996 kan Ajax de finale van de Champions League bereiken. Na de 0-1 overwinning van vorige week in Londen heeft de Eredivisionist een goede uitganspositie op weg naar de finale, waar op zaterdag 1 juni in het Wanda Metropolitano een ontmoeting met Liverpool wacht.

“Grappig was wat dat betreft een gesprekje dat ik van de week met een Griekse journalist had. Die had Johan Cruijff in 2013 gesproken en Cruijff had hem verteld dat Ajax over zes jaar weer de finale van de Champions League zouden staan”, vertelde oud-Ajacied Sonny Silooy in aanloop naar het duel met Tottenham. De naam van Cruijff valt dit seizoen steeds vaker rond Ajax. De ploeg van Ten Hag maakt diepe indruk in Europa en doet dat volgens de buitenlandse media in de geest van wijlen Cruijff. Ook Tottenham-manager Mauricio Pochettino deed dinsdagavond een duit in het zakje tijdens zijn persconferentie. "Cruijff was een genie. Ik heb hem altijd bewonderd”, klonk het in de perszaal van Ajax. “Hij is een inspiratie, een ongelooflijke man. Ik ben dankbaar dat ik hem heb mogen ontmoeten. Om nu hier in de Johan Cruijff Arena te zijn, dat is een genoegen."

Ten Hag hamerde er tijdens zijn persconferentie op dat zijn spelers het duel met the Spurs moeten benaderen alsof het nog 0-0 staat. Hoewel Ajax genoeg heeft aan een gelijkspel om de finale te bereiken, wil de trainer winnen. “We moeten winnen. Vorige week hebben we een belangrijk uitdoelpunt gemaakt en nu moeten we het thuis afmaken. Het vraagt iets in de mindset, maar we moeten de wedstrijd met 0-0 in gaan en in ons eigen spel komen.” Het lijkt de juiste instelling, kijkend naar het duel tussen Liverpool en Barcelona van dinsdagavond. De Catalanen leken door een 3-0 thuiszege zo goed als zeker van een plek in de finale, maar na een krankzinnige avond op Anfield was het de ploeg van manager Jürgen Klopp die met een 4-0 zege aan het langste eind trok.

Blessures Ajax en Tottenham

Ondanks het loodzware seizoen heeft de selectie van Ajax nauwelijks te kampen met blessureleed. Ten Hag gaf dinsdag aan dat alleen David Neres niet helemaal ongeschonden is gekomen uit de finale van de TOTO KNVB Beker. De Braziliaanse aanvaller kwam na een uur spelen binnen de lijnen en speelde de wedstrijd uit, maar hield lichte klachten over aan het duel in De Kuip. “Ik verwacht dat hij gewoon kan spelen, maar ik houd een slag om de arm”, aldus Ten Hag. De verwachting is dat de buitenspeler woensdagavond in actie kan komen. Ajax moet het hoe dan ook stellen zonder de langdurig geblesseerden Hassane Bandé en Carel Eiting.

De zorgen aan de kant van Tottenham zijn groter. Davinson Sánchez raakte zaterdag tegen Bournemouth geblesseerd en kan niet in actie komen tegen zijn oude club. Harry Kane staat al langere tijd aan de kant met een enkelblessure en is niet op tijd hersteld voor het treffen met Ajax. Serge Aurier en Erik Lamela waren er vorige week niet bij, maar zijn inmiddels fit en kunnen in actie komen in Amsterdam. Jan Vertonghen viel op eigen veld uit met een kwetsuur aan zijn hoofd. Hij bleek geen hersenschudding te hebben en is fit voor woensdagavond. De Belgische verdediger zal wel met een masker op moeten spelen.

Vermoedelijke opstellingen

Bij Ajax is het de vraag wie er op de rechtsbackpositie komt te spelen. Noussair Mazraoui maakte dit seizoen een goede indruk op die positie, maar raakte geblesseerd en zag zijn vervanger Joël Veltman het eveneens goed doen. De Oranje-international kreeg in Londen al de voorkeur boven Mazraoui en lijkt zich opnieuw op te mogen maken voor een basisplaats. Dat wil echter niet zeggen dat Mazraoui hoe dan ook op de bank start, want zowel Tottenham viel hij in als middenvelder en tegen Willem II kreeg hij zelfs de voorkeur boven Lasse Schöne op die positie. Toch lijkt een basisplaats voor de Deen de meest logische keuze. Dusan Tadic start naar verwachting weer in de punt van de aanval, met Hakim Ziyech en Neres op de flanken.

Tottenham startte tegen Ajax in een 3-5-2-opstelling, maar had in die formatie weinig in te brengen. Pas toen Vertonghen uitviel en er werd overgestapt op een systeem met vier verdedigers, wist het Ajax terug te dringen. Het is dan ook aannemelijk dat Pochettino in Amsterdam kiest voor vier verdedigers, al wordt hij ook deels gedwongen tot dat besluit door de afwezigheid van Sánchez. Heung-min Son keert terug van een schorsing en zal vanuit de basis starten, wat ten koste gaat van Fernando Llorente.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, Van de Beek, De Jong; Ziyech, Tadic, Neres

Vermoedelijke opstelling Tottenham: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Wanyama, Sissoko, Alli; Eriksen; Lucas Moura, Son

Live-uitzending

De wedstrijd tussen Ajax en Tottenham Hotspur begint woensdagavond om 21.00 uur. Het duel wordt live uitgezonden op het open kanaal Veronica. De voorbeschouwing begint om 19.30 uur. De kraker wordt ook uitgezonden op Ziggo Sport. Voor klanten van Ziggo is het duel gratis te zien op kanaal 14. Vanaf 19.40 uur begint daar de voorbeschouwing met Louis van Gaal. Jack van Gelder en Youri Mulder zijn aanwezig in de ArenA. Commentaar tijdens de wedstrijd wordt verzorgd door Sierd de Vos.

De middagshow van het radioprogramma Veronica Inside wordt woensdag van 16.00 tot 18.30 uur uitgezonden vanuit de Johan Cruijff ArenA. "Dit is zo'n bijzondere situatie en een prachtige kans om op in te springen met Veronica Inside. Ik ben ontzettend trots dat we alle voetbalfans kunnen voorzien van een extralange voorbeschouwing live vanuit de plek waar het allemaal gaat gebeuren, de Johan Cruijff ArenA", reageert presentator Wilfred Genee in een persbericht.

Statistieken Ajax – Tottenham

O Ajax wist de laatste drie thuiswedstrijden in de Champions League niet te winnen: twee remises, één nederlaag. De Amsterdammers zouden het vierde team kunnen worden dat de finale van het miljardenbal bereikt met meer zeges in uitwedstrijden dan in thuisduels, Manchester United (2010/11), Juventus (2016/17) en Real Madrid (2017/18).

O Ajax heeft met de voorrondes dit seizoen al zeventien wedstrijden in de Champions League gespeeld (zes in de kwalificatie, elf in het hoofdtoernooi), wat meer is dan ieder ander team. Van deze zeventien duels ging er slechts één verloren, in de heenwedstrijd van de achtste finales tegen Real Madrid: 1-2.

O Tottenham schoot in de heenwedstrijd van de halve finale tegen Ajax (0-1) slechts één keer op doel: de slechtste prestatie ooit in een Champions League-wedstrijd.

O Ajax is de enige van de vier halvefinalisten die dit seizoen in iedere Champions League-wedstrijd tot scoren wist te komen.

O Hakim Ziyech was dit seizoen in vier van de vijf wedstrijden in de knock-outfase van de Champions League betrokken bij een doelpunt: twee goals, twee assists. In de heenwedstrijd tegen Tottenham Hotspur leverde de middenvelder de assist bij het doelpunt van Donny van de Beek.